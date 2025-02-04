【大雪道路情報】鹿児島・国道3号などで通行止め 県道と国道20か所以上でチェーンなど滑り止め必要【交通情報】（4日午後1時30分）
【通行止め区間】【通行止め区間】4日午後2時
国道3号 薩摩川内市都町(薩摩川内都IC入口交差点)～いちき 串木野市三井(串木野IC入口交差点) までの間は、積雪のため通行に支障が生じる可能性があるとして全面通行止めになりました。
鹿児島国道事務所によりますと、南九州自動車道の薩摩川内水引ICと市来ICまでの24キロは、積雪のため午前10時半から全面通行止めとなりました。
鹿児島国道事務所によりますと、積雪のため、通行止めとなっていた国道225号の南九州市川辺町清水から鹿児島市平川町までの12.4キロは、除雪作業が完了したため、４日正午に通行止めが解除になりました。
指宿鹿児島インター線 谷山IC～頴娃IC鹿児島加世田線 谷山伊作線交差点～錫山入口交差点 鹿児島川辺線 錫山入口交差点～川辺IC 鹿児島加世田線 南さつま市金峰町浦之名～錫山入口 頴娃川辺線 川辺IC～知覧IC 南九州西回り自動車道 薩摩川内水引IC～市来IC 国道３号 薩摩川内市都町～いちき串木野市三井 屋久島公園安房線 明星岳展望所～ヤクスギランド 白谷雲水峡宮之浦線 宮之浦～白谷雲水峡 【チェーンなどの滑り止めが必要な区間】（鹿児島県発表）4日午後2時
国道３２８号 さつま町平川～出水市武本国道３２８号 伊集院蒲生溝辺線との交差点～清浦ダム付近 国道２６８号 伊佐市大口山野～熊本県境 国道４４７号 伊佐市大口白木～出水市大水流 国道４４７号 伊佐市大口青木～宮崎県境 国道２６７号 伊佐市大口木ノ氏～熊本県人吉境
県道寺山公園線 鹿児島市吉野町県道吉野公園線 鹿児島市吉野町 県道鹿児島川辺線 笠松～錫山小・中付近 県道仙名伊集院線 日置市東市来町養母（高塚）～日置市東市来 県道川内郡山線 薩摩川内市藤本 県道串木野樋脇線 薩摩川内市樋脇町野下 県道荒川川内線 いちき串木野市草良～いちき串木野市乗越 県道荒川川内線 薩摩川内市青山 県道百次木場茶屋線 薩摩川内市川永野町 県道串木野樋脇線 いちき串木野市生福～いちき串木野市冠岳 県道郷戸市来線 日置市東市来町養母～いちき串木野市川上
県道指宿鹿児島インター線 頴娃IC～指宿市池田 県道２８号交差点県道知覧喜入線 鹿児島市喜入一倉 県道知覧喜入線 上ノ町交差点から市境まで 県道谷山知覧線 鹿児島市喜入瀬々串 県道谷山知覧線 市境から知覧支所付近 県道谷山伊作線 日置市吹上町与倉～鹿児島市下福元町
県道湯出大口線 水俣市境～伊佐市大口平出水県道布計山野線 伊佐市大口石井～伊佐市大口布計 県道人吉水俣線 伊佐市大口布計地内 県道小林えびの高原牧園線 丸尾三叉路～県境 県道霧島公園小林線 新湯三叉路～高千穂河原
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