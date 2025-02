ZEROBASEONE日本1st EP『PREZENT』オリコン週間アルバムランキング初登場1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ZEROBASEONE『PREZENT』は、自己最高初週売上を更新!

ZEROBASEONEの日本1st EP『PREZENT』(読み:プレゼント/1月29日リリース)が、2月10日付オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得した。

ZEROBASEONEは、日本デビューシングル「ゆらゆら -運命の花-」にて、2024年4月1日付オリコン週間シングルランキング、2024年4月1日付オリコン週間合算シングルランキング、2024年3月度オリコン月間シングルランキングで1位を獲得。

それから約10ヵ月ぶりにリリースした 『PREZENT』は、日本オリジナル新曲「NOW OR NEVER」とテレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマ「Only One Story」をダブルタイトル曲として収録。日本オリジナル楽曲が4曲も収録された豪華なアルバムとなっている。

今作は初週売上25.7万枚を記録し、2024年5月27日付オリコン週間アルバムランキングで1位となった3rdミニアルバム『You had me at HELLO』以来、通算2作目のアルバム1位となった。

また、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』の持つ自己最高初週売上を上回る売上を記録。初週にして自己最高累計売上も更新し、彼らの人気を改めて証明した。

ZEROBASEONEは2024年に実施した初の海外ツアーも世界各地で大盛況に終え、来日期間中に音楽番組への生出演後「#おかえりZEROBASEONE」がトレンド入りするなど、さらなる飛躍を成し遂げている。2月24日には、5thミニアルバム『BLUE PARADISE』をリリースする。

メイン写真:通常版CDジャケット

(C)WAKEONE / Sony Music Labels Inc.

リリース情報

2025.01.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「NOW OR NEVER」

2025.01.29 ON SALE

EP『PREZENT』

2025.02.24 ON SALE

MINI ALBUM『BLUE PARADISE』

ZEROBASEONE OFFICIAL SITE

https://zerobaseone.jp/