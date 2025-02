「免疫も老化する」解説動画公開！YouTubeオナカのチカラチャンネル

アカデミア向けマイクロバイオーム研究支援「細菌叢DNA抽出」サービスの提供及び、複合・発酵性食物繊維(ルミナコイド)「ルルミルク」を販売するSmart Gutは、近年益々関心が高まっている、「免疫」をテーマとした専門家による解説動画を、同社YouTube「SMART GUTオナカのチカラ(腸活)チャンネル」にて配信します。

YouTubeオナカのチカラチャンネル

アカデミア向けマイクロバイオーム研究支援「細菌叢DNA抽出」サービスの提供及び、複合・発酵性食物繊維(ルミナコイド)「ルルミルク」を販売するSmart Gutは、近年益々関心が高まっている、「免疫」をテーマとした専門家による解説動画を、同社YouTube「SMART GUTオナカのチカラ(腸活)チャンネル」にて配信。

■動画概要

テーマ:「免疫も老化する(免疫老化)」

WHOでも「老化関連」という疾病分類が設けられ、老化が治療対象として認識されるようになりました。

そこで、京丹後・長寿研究を長年続けられている、京都府立医科大学教授・医学博士 内藤 裕二先生に、ルミナコイドアンバサダーである内科・皮膚科医 友利 新先生がインタビューを行いました。

加齢に伴い、獲得免疫系と自然免疫系の両方の機能が低下(免疫老化)します。

これにより、新しい病原体への反応が鈍くなる一方で、炎症を促進する細胞反応が過剰(免疫過剰・免疫暴走)化し、「慢性炎症」を引き起こします。

そして慢性炎症が、病的老化や疾患を誘発していると考えられています。

この動画では、内藤 裕二先生が詳しく解説します。

この動画は、前編・後編の2本(各20分前後)です。

前編を本日2月4日(火)公開。

後編は1週間後に公開を予定しています。

■前編

老化は病気

正常な老化(生理的老化)と異常な老化(病的老化)

長寿者の特徴は「特異な免疫機能」

■後編

免疫は炎症性と抗炎症性のバランスが重要

免疫も老化する「免疫老化」

免疫過剰・免疫暴走による慢性炎症が病的老化や疾患を誘発

腸管バリア機能の維持・修復、慢性炎症の抑制、免疫バランスを整える発酵性食物繊維(ルミナコイド)

■内藤 裕二先生プロフィール

京都府立医科大学 大学院医学研究科 教授 医学博士

昭和58年 京都府立医科大学卒業、附属病院研修医(第1内科学教室)

平成13年 米国ルイジアナ州立大学医学部分子細胞生理学教室客員教授

平成17年 独立行政法人科学技術振興機構科学技術振興調整費研究領域主幹

平成21年 京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学准教授

平成27年 本学附属病院内視鏡・超音波診療部部長

令和3年 大学院医学研究科生体免疫栄養学講座教授〜現在に至る

専門:腸内微生物叢、抗加齢医学、消化器病学

2024年度の杉田玄白賞(主催・福井県小浜市)を受賞。

内藤先生

■友利新先生(内科・皮膚科医)

日本内科学会会員、日本糖尿病学会会員、日本皮膚科学会会員、抗加齢学会会員。

沖縄県宮古島出身、東京女子医科大学卒業、同大学病院の内科勤務を経て皮膚科へ転科。

現在、内科と皮膚科のクリニックに勤務の傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追求し、美しく生きる為の啓蒙活動を雑誌・TVなどで展開。

友利先生

■複合発酵性食物繊維(ルミナコイド)「ルルミルク」

ルルミルク

【製品概要】

ルルミルクは、常在菌との共生を考えて開発した、“超生命体”のための栄養補助食品です。

腸内での発酵スピードや特性が異なる多種類の発酵性食物繊維(ルミナコイド)をバランス良く配合し、毎日手軽に、飽きずに継続摂取できるよう工夫をしています。

(ルルミルク・バージョン3では10種類以上、バージョン4では20種類以上を複合)

1. こだわりの品質

人類が長年食べてきた食品を原材料に、食品添加物ゼロ、砂糖・人工甘味料不使用、グルテンフリー、ディリーフリー(乳成分不使用)、NON GMO(遺伝子組換え作物でない)と、こだわりのある方にも安心してお召し上がりいただけます。

2. 不足分が気軽に摂れる

大さじスプーン1杯(15g)で、複合ルミナコイドを8.12g補うことができます。

3. 飽きずに続けられる

高品質な原材料の素材が持つ風味やうま味で、お湯や水だけでも、飽きずに毎日飲み続けられます。

4. お好みの摂り方で

お好みで紅茶やヨーグルト、スムージー、味噌汁やスープに混ぜても、お菓子や料理にも活用でき、お子様からご年配の方まで幅広く摂取しやすいようにパウダー状にしています。

アレルギー物質:大豆

製造 :日本国内 健康食品GMP認証工場にて製造

