ÂæÏÑÈÇ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó¡Ê48¡Ë½ÕÀá¤ÇË¬ÆüÃæ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÈÇÙ±êÊ»È¯¤·48ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»àË´
ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢½ÕÀáÃæ¤ËÆüËÜ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÕÀáµÙ²Ë¤ÇÆüËÜ¤òÎ¹¹ÔÃæ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÈÇÙ±ê¤òÊ»È¯
¡ÖÍÌ¾½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤Ç»àË´¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¤µ¤ó¤Ï½ÕÀáµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·²ÈÂ²¤ÈÆüËÜ¤òÎ¹¹ÔÃæ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÈÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯¡¢¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ê¤À¤ó¤´¡Ë¡Ù¤ÎÂæÏÑÈÇ¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤Ç¤â°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ìò¼Ô°Ê³°¤Ë¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ë
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁá¤¹¤®¤ëë¾Êó¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¡¢SNS¤Î¸¡º÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Û¤ÜÆÈÀê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¡§
½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£48ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ÀõÁð¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤â¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡¢Èà½÷¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡¢¡Ö48ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡½¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¡§
Èà½÷¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤âÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅÂÎÀ©¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÌÔ°Ò¤ò·Ù²ü¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤âÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Àè¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Çè¸Èû¡Ê¤À¤Ó¡Ë¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÂæÏÑ¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë