TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ600±ß°Ê¾å¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤±¤µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬4Æü¤«¤é¥«¥Ê¥À¤È¥á¥­¥·¥³¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿25%¤Î´ØÀÇ¤ò1¤«·î´Ö±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇ¶¯²½¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Ù²ü´¶¤¬°ìÃ¶´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡£

¤­¤Î¤¦ÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤òµ­Ï¿¤·¤¿¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤Ë¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£