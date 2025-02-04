°Ý¿·ÂåÉ½¡¢5Æü¤Ë¼óÁê¤ÈÌÌ²ñÄ´À°¡¡ËüÇîÆþ¾ì·ôÈÎÇä¤Ç¶¨ÎÏÍ×ÀÁ
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤¬¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È5Æü¤Ë´±Å¡¤ÇÌÌ²ñ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬4Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆþ¾ì·ôÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢¤Æ¤³Æþ¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¹½¤¨¡£²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤È´ØÀ¾·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¤Î¾¾ËÜÀµµÁ²ñÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ËüÇî¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ØÆþ¼êÂ³¤¤¬ÈÑ»¨¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¡£ÈÎÇäËç¿ô¤ÏÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»²²Ã¹ñ¤«¤é¤â·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¼óÁê¤¬1·î¤ËËüÇî²ñ¾ì¤ò½é¤á¤Æ»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÌÌ²ñ¤·¡¢½¸µÒÁý¤ÎÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÆþ¾ì·ôÈÎÇä¤Î´ÊÁÇ²½¤äÈÎÏ©³ÈÂç¤ØÀ¯ÉÜ¤òµó¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤À¡£