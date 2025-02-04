ÆÊÌÚ¡¦²¼Ìî»Ô¡¡¿åÆ»¿å¤«¤éPFAS¸¡½Ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô¤Ï3Æü¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Î¿åÆ»¿å¤«¤é¹ñ¤Î»ÃÄêÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¡ÊÍ­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡°ûÍÑ¿å¤È¤·¤Æ¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²¼Ìî»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é

¡ÖÄ¾¤Á¤Ë·ò¹¯Èï³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×

¡¡»Ô¤Ï½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ4Æü¤«¤éÎ×»þ¤Îµë¿å½ê¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¾ô¿å´ï¤Î¹ØÆþÊä½õ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡ÆÊÌÚ¸©¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤È¿¿²¬»Ô¤Î°æ¸Í¤Ç¤â¡¢ÌÜÉ¸ÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ëPFAS¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯2·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë