¿ÀÆàÀî¡¦¿¿Äá¤ÎÇÛ¿åÃÓ¤Ë¿¯Æþ¤Î·ÁÀ×¡¢ÌçÈâ¤Î¸°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¡Î×»þ¸¡ºº¤Ç¿å¼Á¤ËÌäÂê¤Ê¤·
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¿¿ÄáÄ®¤Ï£³Æü¡¢ÊÂ¾¾ÇÛ¿åÃÓ¡ÊÆ±Ä®´ä¡Ë¤ÇÌçÈâ¤Î¸°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±·î£²£¶Æü¸áÁ°£¸»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢»ÜÀß¤ÎÌçÈâ¤ò»Ü¾û¤·¤Æ¤¤¤¿Æîµþ¾û¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ®¿¦°÷¤¬È¯¸«¡£ÉßÃÏÆâ¤ÎÊªÃÖ¤¬ÌµÍý¤ä¤ê³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÁÀ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿Êª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãù¿åÁå¤Î»Ü¾û¤Ê¤É¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä®¤¬Ãù¿åÁå¤ÎÎ×»þ¿å¼Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÜÀß²ÔÆ¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£