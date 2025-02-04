DeepSeekの脱獄に成功、システムプロンプトを抽出
Techstrong Groupは1月31日(米国時間)、セキュリティブログ「Security Boulevard」に掲載した記事「Analyzing DeepSeek’s System Prompt: Jailbreaking Generative AI - Security Boulevard」において、中国を拠点とするAI開発企業 「DeepSeek」が提供する生成AIのシステムプロンプト抽出が成功したと報じた。
DeepSeekの脱獄(Jailbreak)に成功したのは、セキュリティ企業「Wallarm」のセキュリティ調査チーム。報告ではシステムプロンプトの抽出に加え、OpenAIモデルへの参照も明らかになったと伝えている。
Analyzing DeepSeek’s System Prompt: Jailbreaking Generative AI - Security Boulevard
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Analyzing DeepSeek’s System Prompt: Jailbreaking Generative AI - Security Boulevard
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