¶âÀµÆüÁí½ñµ¤ÎÀ¸ÃÂ¹Ô»ö»Ï¤Þ¤ë¡¡¡Ö¸÷ÌÀÀ±Àá¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤º¡©
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛËÌÄ«Á¯¤Ç¸Î¶âÀµÆü¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¤¥ë¡ËÁí½ñµ¤ÎÀ¸ÃÂµÇ°Æü¡Ê£²·î£±£¶Æü¡Ë¤Î½Ë²ì¹Ô»ö¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï£´Æü¡¢¶âÀµÆü»á¤ÎÀ¸ÃÂ£¸£³Ç¯¤ò½Ë¤¦¼Ì¿¿Å¸¤¬Á°Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ë¤ÏÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¥Á¥å¡¦¥Á¥ã¥ó¥¤¥ëÉôÄ¹¡¢Ê¿¾í»ÔÅÞ°Ñ°÷²ñ¤Î¥¥à¡¦¥¹¥®¥ëÀÕÇ¤½ñµ¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥Õ¥óÉû¼óÁê¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥¹¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥åÊ¸²½Áê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¶âÀµÆü»á¤È¤È¤â¤Ë¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡ÊÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¡Ë¤Î±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿»ñÎÁ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¿Æ»Ò¤Î¶ÈÀÓ¤òÆ±ÍÍ¤Î³ä¹ç¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¹Ô»ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¶âÀµÆü»á¤ÎÀ¸ÃÂ½Ë²ì¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡Àè·îËö¤Ë¤Ï¶âÀµÆü»á¤ÎÀ¸ÃÂ£¸£³Ç¯µÇ°ÀÚ¼ê¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¸Î¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¼çÀÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂç¤Î½ËÆü¤Ç¤¢¤ë¶âÀµÆü»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡Ö¸÷ÌÀÀ±Àá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£Ç¯¤â°ú¤Â³¤»È¤ï¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢´±±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸÷ÌÀÀ±Àá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀëÅÁÊª¤«¤é¶âÆüÀ®»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê£´·î£±£µÆü¡Ë¤ò»Ø¤¹¡ÖÂÀÍÛÀá¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¡¢¡Ö£´¡¦£±£µ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÅý°ìÉô¤ÏÅö»þ¡¢Ì¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ÃÄêÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡¡¡
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡³«²ñ¼°¤Ë¤ÏÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Î¥Á¥å¡¦¥Á¥ã¥ó¥¤¥ëÉôÄ¹¡¢Ê¿¾í»ÔÅÞ°Ñ°÷²ñ¤Î¥¥à¡¦¥¹¥®¥ëÀÕÇ¤½ñµ¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥Õ¥óÉû¼óÁê¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥¹¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥åÊ¸²½Áê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹Ô»ö¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¶âÀµÆü»á¤ÎÀ¸ÃÂ½Ë²ì¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡Àè·îËö¤Ë¤Ï¶âÀµÆü»á¤ÎÀ¸ÃÂ£¸£³Ç¯µÇ°ÀÚ¼ê¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¸Î¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¼çÀÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂç¤Î½ËÆü¤Ç¤¢¤ë¶âÀµÆü»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡Ö¸÷ÌÀÀ±Àá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬º£Ç¯¤â°ú¤Â³¤»È¤ï¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢´±±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸÷ÌÀÀ±Àá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀëÅÁÊª¤«¤é¶âÆüÀ®»á¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê£´·î£±£µÆü¡Ë¤ò»Ø¤¹¡ÖÂÀÍÛÀá¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾Ã¤¨¡¢¡Ö£´¡¦£±£µ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÅý°ìÉô¤ÏÅö»þ¡¢Ì¾¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ÃÄêÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡¡¡
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß