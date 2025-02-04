´¬¤¸ª²ò¾Ã¤Ç¸ª¤³¤ê¥¼¥í¡ª·ò¹¯¤È¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×
¡¡Ë§²ì¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢»³ß·ÎéÌÀ¤µ¤ó¡¢¥Ç¥£¡¼¥µ¥ó¤µ¤ó¡¢¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼é©¤µ¤ó¡¢°Â°æÍ§Íü¤µ¤ó¡¢Mana¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤â°ÍÍê¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤ª¤«¤º¤â¤Á¡×¤³¤È»ýÅÄ¶µÍø¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤Î»ýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¹¤°¤Ë¿ÈÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡ÖÀ®Ä¹¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤ò¿®¤¸¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢Â¾¤ÎÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤µ¤»¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»ýÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸ª¤³¤ê¤ä¼ó¤³¤ê¤Î¸¶°ø¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡È´¬¤¸ª¡É¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¸ª´ØÀá¤ÎÌäÂê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥á¥½¥Ã¥É¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿»ýÅÄ¼°¡Ö¥¥«¥È¥ì¡Ê¸ú¤«¤»¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ø¥¥«¥È¥ì¡¡¡Á½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë»ýÅÄ¼°¡Ö¸ú¤«¤»¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Á¡Ù¡Ê2/4È¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¡¦È´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¡´¬¤¸ª¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤¤¼ïÌÜ¤ò¾Ò²ð
¡¡´¬¤¸ª¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶»¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶»¤Ë¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¸ª¤³¤ê¤ä¼ó¤³¤ê¤Î²þÁ±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢´¬¤¸ª¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁÎË¹¶Ú¾åÉô¤¬¾ï¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¸ª¤³¤ê¤ä¼ó¤³¤êÆ¬ÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®±ß¶Ú¤äÛù¾å¶Ú¡¦Ûù²¼¶Ú¤Ê¤É¤Î¸ª´ØÀá¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÁÀ¤¦¥¨¥¯¥¹¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´¬¤¸ª¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¸ª´ØÀá¤ÎÌäÂê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¨¥¯¥¹¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
¡¡º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÏÆÊ¢¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÍÂ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ï45ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸ª¤¬ÆâÀû¤µ¤»¤Ê¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ê¤Ç¸ª¤ò·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤â¤ê¤Ï¤´¤¯·Ú¤¤¤â¤Î¤ÇOK¡£»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÆ¤òÄù¤á¤Æ¡¢Éª¤ò»ÙÅÀ¤Ë¤·¤Æ¾åÏÓ¹ü¤ò¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ï¸ª´ØÀá¤Î¿¼ÁØ¤Ë¤¢¤ë¶ÚÆù¤òÁÀ¤¦¼ïÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»°³Ñ¶Ú¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë¾å¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¤¢¤²¤¿¤ê¡¢½Å¤¤½ÅÎÌ¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¾å¤²¤ë¤ÈÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë
¡¡¾å¤²¤ë¤È¤¤Î¼ê¤Î¸þ¤¤âÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¾å¤²¤ë¤È¡¢Ûù¾å¶Ú¡Ê¾åÏÓ¹ü¤È¸ª¹Ã¹ü¤ò繫¤°¶ÚÆù¡£¸ª´ØÀá¤ò²£¤Ë¾å¤²¤ë³°Å¾¤Î¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ë¤ËÉé²Ù¤¬¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬ÆâÂ¦¤ò¸þ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¾å¤²¤ë¤È¡¢Ûù²¼¶Ú¡ÊÆ±¤¸¤¯¾åÏÓ¹ü¤È¸ª¹Ã¹ü¤ò繫¤°¶ÚÆù¤À¤¬¡¢Ûù¾å¶Ú¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª´ØÀá¤ò³°Àû¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ë¤ËÉé²Ù¤¬¾è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤ÏÛù²¼¶Ú¤È¸ª¹Ã²¼¶Ú¤¬¼å¤¤¤«¤é¡¢¶ì¼ê¤ÊÆ°ºî¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡ãÊ¸¡¿»ýÅÄ¶µÍø¡¡¹½À®¡¿Æü´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä
¡¡¤½¤Î»ýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¹¤°¤Ë¿ÈÂÎ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×
¡ÖÀ®Ä¹¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤ò¿®¤¸¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¤â¡¢Â¾¤ÎÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤µ¤»¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥á¥½¥Ã¥É¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿»ýÅÄ¼°¡Ö¥¥«¥È¥ì¡Ê¸ú¤«¤»¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ø¥¥«¥È¥ì¡¡¡Á½é¿´¼Ô¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë»ýÅÄ¼°¡Ö¸ú¤«¤»¤ë¡×¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Á¡Ù¡Ê2/4È¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉôÊÔ½¸¡¦È´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¡´¬¤¸ª¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤¤¼ïÌÜ¤ò¾Ò²ð
¡¡´¬¤¸ª¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶»¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¶»¤Ë¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¸ª¤³¤ê¤ä¼ó¤³¤ê¤Î²þÁ±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢´¬¤¸ª¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁÎË¹¶Ú¾åÉô¤¬¾ï¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¸ª¤³¤ê¤ä¼ó¤³¤êÆ¬ÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®±ß¶Ú¤äÛù¾å¶Ú¡¦Ûù²¼¶Ú¤Ê¤É¤Î¸ª´ØÀá¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤òÁÀ¤¦¥¨¥¯¥¹¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´¬¤¸ª¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¸ª´ØÀá¤ÎÌäÂê¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¨¥¯¥¹¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
¡¡º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ÎÏÆÊ¢¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÍÂ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ï45ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸ª¤¬ÆâÀû¤µ¤»¤Ê¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¼ê¤Ç¸ª¤ò·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤â¤ê¤Ï¤´¤¯·Ú¤¤¤â¤Î¤ÇOK¡£»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÆ¤òÄù¤á¤Æ¡¢Éª¤ò»ÙÅÀ¤Ë¤·¤Æ¾åÏÓ¹ü¤ò¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ï¸ª´ØÀá¤Î¿¼ÁØ¤Ë¤¢¤ë¶ÚÆù¤òÁÀ¤¦¼ïÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»°³Ñ¶Ú¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë¾å¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¤¢¤²¤¿¤ê¡¢½Å¤¤½ÅÎÌ¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¾å¤²¤ë¤ÈÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë
¡¡¾å¤²¤ë¤È¤¤Î¼ê¤Î¸þ¤¤âÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¾å¤²¤ë¤È¡¢Ûù¾å¶Ú¡Ê¾åÏÓ¹ü¤È¸ª¹Ã¹ü¤ò繫¤°¶ÚÆù¡£¸ª´ØÀá¤ò²£¤Ë¾å¤²¤ë³°Å¾¤Î¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ë¤ËÉé²Ù¤¬¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬ÆâÂ¦¤ò¸þ¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¾å¤²¤ë¤È¡¢Ûù²¼¶Ú¡ÊÆ±¤¸¤¯¾åÏÓ¹ü¤È¸ª¹Ã¹ü¤ò繫¤°¶ÚÆù¤À¤¬¡¢Ûù¾å¶Ú¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª´ØÀá¤ò³°Àû¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ë¤ËÉé²Ù¤¬¾è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤ÏÛù²¼¶Ú¤È¸ª¹Ã²¼¶Ú¤¬¼å¤¤¤«¤é¡¢¶ì¼ê¤ÊÆ°ºî¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡ãÊ¸¡¿»ýÅÄ¶µÍø¡¡¹½À®¡¿Æü´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä