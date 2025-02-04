NewJeans¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ»Ä¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Î¼«»£¤ê¸ø³«¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÎÞ¤¬¡Ä¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥ó¥¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Î¼«»£¤ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ó¥¸¡¢Æüº¹¤·¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿ÈþËÆ
2·î3Æü¡¢¥ß¥ó¥¸¤ÏNewJeans¤Î¿·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@jeanzforfree¡×¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡ÊµìÀµ·î¡ËÏ¢µÙ¤¬½ª¤ï¤ê¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Bunnies¡ÊNewJeans¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢±²´¬¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Îº¢¤Î¥ß¥ó¥¸¤Î¼«»£¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÍÑ¤Î°áÁõ¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤³¤«¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥ß¥ó¥¸¤Ï¡¢Çò¤¤¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡È¿·¿Í¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤é¤·¤¯¹µ¤¨¼¼¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¤É¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤Î½é¡¹¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥ß¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ß¥ó¥¸¤¬½êÂ°¤¹¤ëNewJeans¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¸øÊç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£