¥·¥Æ¥£¤¬¥í¥É¥êÂåÌò¤Î¥Ý¥ë¥ÈMF¥Ë¥³¤ò96²¯±ß¤Ç³ÍÆÀ¡¢¤³¤ÎÅß¤ËÌó350²¯±ßÅê»ñ
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï3Æü¡¢¥Ý¥ë¥È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹(23)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯È¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È°ÜÀÒ¶â¤Ï5000Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó96²¯5000Ëü±ß)¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢40%¤Ï¥Ë¥³¤¬°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥·¥Æ¥£²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥³¤ÏŽ¢¥Ú¥Ã¥×¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤¬ËÍ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤ÀŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ë¥³¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é°é¤Á¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¥×¥ì¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯7·î¤Ë¥Ý¥ë¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¥Ý¥ë¥È¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï68»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤Ç¤¢¤ëMF¥í¥É¥ê¤òÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢FW¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å¤äDF¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ¤é5¿Í¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¡£Áí³Û1²¯8000Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó347²¯4000Ëü±ß)¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¥·¥Æ¥£²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ë¥³¤ÏŽ¢¥Ú¥Ã¥×¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤¬ËÍ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¸÷±É¤ÀŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ý¥ë¥È¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï68»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤Ç¤¢¤ëMF¥í¥É¥ê¤òÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢FW¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥â¥¦¥·¥å¤äDF¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ¤é5¿Í¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¡£Áí³Û1²¯8000Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó347²¯4000Ëü±ß)¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£