¡í°ìÉ×Â¿ºÊ¥Ò¥âÃË¡íÅÏÉôÎµÂÀ¤µ¤ó¡¡»°¿Í¤ÎºÊ¡õ»Ò¶¡¤¿¤Á¤È»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤¹¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ç¹çÍýÅª¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¡×
¸¶ÅÀ¡Ø½»¤ß¹þ¤ß·¿¥Ò¥â¡Ù
¡Ø¥Ò¥â¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ù¡Ä¡£ÀÎÏÃ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç°ìÉ×Â¿ºÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÅÏÉôÎµÂÀ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢Îø¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ø½»¤ß¹þ¤ß·¿¥Ò¥â¡Ù¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ø½ÐÄ¥·¿¥Ò¥â¡Ù¤Ø¤È¿Ê²½¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÉ×Â¿ºÊ²ÈÄí¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤éSNS¤äYouTube¤Ç·î¼ý125Ëü±ß¤ò²Ô¤°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÊ£»¨¤À¤¬¡¢¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤é¤·¤¤¡£
¡Öº£¡¢°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤Ë¤ÏÂè£±É×¿Í¤ÎÍÛºé¡Ê24¡Ë¡¢Âè£²É×¿Í¤ÎºÌ²Ö¡Ê37¡Ë¡¢Âè£³É×¿Í¤ÎÀéÀ²¡Ê28¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÛºé¤Î»Ò¶¡¤Î¤¨¤Þ¡Ê£²¡Ë¡¢ÀéÀ²¤Î»Ò¶¡¤Î¤È¤¢¡Ê£±¡Ë¤ÈÁíÀª£¶¿ÍÊë¤é¤·¡£¤µ¤é¤ËÀéÀ²¤ÏÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¡¢½Õ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢ÊÌµïÃæ¤ÎÂè£´É×¿Í¤Ç¤¢¤ëÀé¿Ò¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢25ºÐ¤ÎÎø¿Í¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤Î£´¿Í¤ÎÉ×¿Í°Ê³°¤ÎÊì¿Æ¤¬°Û¤Ê¤ë»Ò¶¡¤¬£¶¿Í¤¤¤ë¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤¬¡¢°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¸úÎ¨Åª¤Ç¹çÍýÅª¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÉ×°ìºÊ¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë´üÂÔ¤·¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Ìò³ä¤¬ÊÐ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°ìÉ×Â¿ºÊ¤À¤ÈÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò³è¤«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÍÛºé¤ÏÎÁÍýÃ´Åö¡¢ºÌ²Ö¤ÏÁÝ½ü¤äÀöÂõ¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÀéÀ²¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤½¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌµÍý¤»¤º¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹»Ñ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²ÈÂ²Áü¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëºß¤êÊý¤À¡£
1·î31ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY2·î14Æü¹æ¡Ù¤È¡¢ÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ìÉ×Â¿ºÊ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ´Ê¸¸ø³«¡£É×¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯2·î14Æü¹æ¤è¤ê