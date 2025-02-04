¹âÌÚË¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ã¼êÌî¼ê¤Ï¡©¡¡¡Öºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×°ïºà¤â
¹âÌÚË¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¼ã¼êÌî¼ê¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ
¡¡³ÆµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤âµå½Õ¤¬ÅþÍè¡£¤½¤³¤ÇÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤â¡¢ÃíÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤äYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ã¼êÌî¼ê¤ò£´¿Í¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
2024Ç¯¡¢°ì·³¤Ç94»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿DeNA¤Î³á¸¶¹·´õ¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Çº£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤½¤¦¤Ê¼ã¼ê¤ÎÌî¼ê¤Ï¡©
¹âÌÚË¡Ê°Ê²¼¡§¹âÌÚ¡Ë¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã¡Ê£³Ç¯ÌÜ¡¦20ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£³°Ìî¤Ë¤Ï´Ý²Â¹À¤ä¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤é¤¬¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Ç¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬³°Ìî¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³°Ìî¤Î¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤¤¡©
¹âÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤äÂÐ±þÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ºòµ¨¤ÏËÞÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¡¢Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢Áö¤é¤»¤¿¤éÂ¤âÂ®¤¤¡¢¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼éÈ÷¤Ï......¤È¡¢¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Áö¹¶¼é¡¢»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡DeNA¤Î³á¸¶¹·´õ¡Ê£´Ç¯ÌÜ¡¦25ºÐ¡Ë¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Ðºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³á¸¶¤â¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë°ïºà¤Ç¤¹¡£Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£µ¨¤ÏÄ¹ÂÇ¤âÂ¿¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò20ËÜ°Ê¾åÂÇ¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³ÈÖ¤¢¤¿¤ê¤Ç»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇÀþ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢£±ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ôÂ¿¤¯ÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤¬Â®¤¤¤Î¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼éÈ÷¤â¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½³á¸¶Áª¼ê¤¬¡¢Ä¹ÂÇ¤¬Â¿¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºòµ¨¤Ï¡ÖÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÁ´Éô¡¢ÂÇÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤¬³Î¸Ç¤¿¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿¶¤Ã¤¿Àè¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡DeNA¤Ç¤Ï¿¹·ÉÅÍ¡Ê£¶Ç¯ÌÜ¡¦23ºÐ¡Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºòµ¨¤Ç¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤¤³¤È¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±½¼¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¿¹Áª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡¤ä¤Ï¤êÁö¹¶¼é¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÝÂê¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤¹¡£»¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿¹¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ò¤Èº¢¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¤Áµ¤¤ò²æËý¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÁè¤¦°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚÉÏÂÇ¤Ë¶ì¤·¤à¹Åç¤Ç´üÂÔ¤ÎÃæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¡Û
¡½¡½¤Û¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡¹Åç¤ÎÅÄÂ¼½Ó²ð¡Ê£´Ç¯ÌÜ¡¦21ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤ÎÁ°Àî±¦µþ¤¬¡¢ºòµ¨¤Ë°ìÄê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ÆÀè¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇºà¤ÏÅÄÂ¼¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºòµ¨¤ÏÊÑ²½µå¤ÇÊø¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¸«¶Ë¤á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¹Åç¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅÄÂ¼¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â²æËý¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÉÔ¿¶¤À¤ÈÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÄÂ¼¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇÀþ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»È¤¤Â³¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¾Ç¤ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢Áá¤á¤ËÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄÂ¼Áª¼ê¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡Èà¤ÏÃæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï½©»³æÆ¸ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±¤¸º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸«ËÜ¤È¤Ê¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂÇÎ¨¤Ï½©»³¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï½©»³¤è¤êÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ÏÅÄÂ¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢Á°Àî¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂÇÀÊ¤Ç¤Î¼¹Ç°¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°Àî¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÄÂ¼¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤ëÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°õ¾Ý¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¸Çò¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÇ´¤ê¤¬¤Û¤·¤¤¡©
¹âÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬°ì·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÂÇÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤ÆÇ´¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏËö¶²¤í¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»°´§²¦¤ò³Í¤ë¤Û¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò³Ø¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½©»³¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤è¤¯Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö»°¿¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¬¤º¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤ì¤¤¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤Î¼¹Ç°¤È¤¤¤¦¤«¡¢Å¥½¤¯¤Ç¤â½ÐÎÝ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÊÔ:³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝ¤éÂç·¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó»È¤ï¤ì¤ë¡×¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹âÌÚË¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
1958Ç¯10·î22Æü¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£1980Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤«¤é²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½Ž¥ ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£ÆóÎÝ¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢²ÃÆ£Çî°ì¡¢²°ÊßÍ×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£³²ó¡¢ÅðÎÝ²¦£±²ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.297¡¢1716°ÂÂÇ¡¢321ÅðÎÝ¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢DeNA¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò2012Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ì³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìîµå²òÀâ¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎYouTuber¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
¹âÌÚË¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä