Åìµþ¡ÝÀ®ÅÄ¶õ¹Á¡Ö1»þ´ÖÀÚ¤ê¹âÂ®¥Ð¥¹¡×¿·ÅÐ¾ì¡ª ¡È¶õ¹Á¤ÎÀè¡É¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹ ¤ªÃÍÃÊ1500±ß
¥¦¥£¥é¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¿·Ï©Àþ¡ÖÀ®ÅÄ¥·¥ã¥È¥ë¿·ÌÚ¾ìÀþ¡×¤¬2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥é¡¼¤Î¶õ¹ÁÏ¢Íí¥Ð¥¹¿·Ï©Àþ
¡¡¥¦¥£¥é¡¼¤Ï2025Ç¯2·î3Æü¡¢¥¦¥£¥é¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¿·Ï©Àþ¡ÖÀ®ÅÄ¥·¥ã¥È¥ë¿·ÌÚ¾ìÀþ¡×¤ò3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥é¡¼¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤¬¿·ÌÚ¾ìÈ¯Ãå¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÏ¢Íí¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡Åìµþ¡ÝÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÊýÌÌ¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤Ê¶õ¹ÁÏ¢Íí¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´Â¦¤ÎÈ¯Ãå¾ì½ê¤Ï¡¢JRµþÍÕÀþ¡¦¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÍ³ÚÄ®Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡Ö¿·ÌÚ¾ì±Ø¡×¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤ÇºÇÃ»55Ê¬¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÅÀ¤Ï¶õ¹Á¤ò±Û¤¨¤¿¤µ¤é¤ËÀè¡¢¡Ö¼Ç»³Ä®Ìò¾ì¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Ç»³Ä®¤ä¶áÎÙ»ÔÄ®¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤¬ÅÔÆâ¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹¤È¼Ç»³Ä®¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÃ´¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ»³¼êÀþ¤ÎÂçºê±Ø¤ËÈ¯Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ®ÅÄ¥·¥ã¥È¥ë¡×¤ÎÃ»½ÌÈÇ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Âçºê±ØÈ¯Ãå¤ÎÀ®ÅÄ¥·¥ã¥È¥ë¤Ï2016Ç¯¡¢¥¦¥£¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨µþÀ®¥Ð¥¹¡¢ÀéÍÕ¸òÄÌ¤Î3¼Ò¶¦Æ±¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê°Ê¹ß±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ÌÚ¾ìÀþ¤Ï¡¢¥¦¥£¥é¡¼Ã±ÆÈ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¡¢1Æü2±ýÉü¡£±¿ÄÂ¤Ï¿·ÌÚ¾ì¡½À®ÅÄ¶õ¹Á¤¬1500±ß¡¢¼Ç»³Ä®Æâ¤¬1800±ß¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯24»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÁáÆÀ¥×¥é¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì100±ß°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·ÌÚ¾ìÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¦¥£¥é¡¼¤Ï¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤ÇºÇÃ»55Ê¬¤È¤¤¤¦Å´Æ»¤è¤ê¤âÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¡Ö½ÂÂÚ¤Ç¶õ¹Á¤Ø¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½ÂÂÚ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Å¤é¤¯Äê»þÀ¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
ºë¶Ì,
²£ÉÍ,
¥Í¥¸,
²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥À¥¤¥¹,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÀÅ²¬