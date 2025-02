スパイダーマンの完全新作シリーズ「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」は配信が始まったばかりだが、第1話には早速象徴的な場面がある。強盗を働いた人物を捕まえたスパイダーマンが、無罪放免にするよう許しを乞うシーンだ。

このシリーズのスパイダーマン/ピーター・パーカーは高校生で、手製のスーツを纏ってニューヨークで私的に活動するヴィジランテとして描かれる。第1話「アメイジング・ファンタジー」では、ピザ家から現金を強盗した女性が、スパイダーマンに連れられて店主に突き出される。スパイダーマンは店主に奪われた現金を返しているが、見たところ被害額は数十ドルか、百ドル弱ほどのようだ。

捕まったのは若い女性で、クモ糸でグルグル巻きにされながら、涙ながらに事情を語る。「最近仕事を失って、お金が目に入って、つい、魔が差したんです。すみませんでした……」。見かねたスパイダーマンは、店主に伝える。「どうするかはお任せしますけど、この人、不運なんです。だから、今回だけ目を瞑るってのは?」

女性はすっかり反省した様子。店主は「いいさ、わかったよ」と不問とする。こうしてスパイダーマンは、過ちを犯した女性にチャンスを与える。「反省して。手を差し伸べたこと、後悔させないで」。女性は「二度としない。約束します」と言い残し、走り去っていく。

もちろん女性の行為は犯罪だが、性善説の信者であるスパイダーマンはそれよりも彼女が学ぶことと将来に目を向けた。「フレンドリー・ネイバーフッド」版スパイダーマンは、第1話にして早くも“赦し”のテーマを提示しているのだ。これは、サム・ライミ版3部作で感動的に描かれた題材である。

トビー・マグワイアがドジだけど心優しいピーター・パーカーを演じたライミ版は、ベンおじさんが強盗に殺害されるという悲劇を物語の起点とする。ピーターは3作かけて叔父を殺した犯人を探すと、『スパイダーマン3』(2007)でついに真犯人であるフリント・マルコを発見。ブラックスーツの暴走を通じて私怨にかられることの恐ろしさを悟ったピーターは、メイおばさんの助言も受けて、マルコを許す決断を下す。

対照的とも言えるのが『アメイジング・スパイダーマン』のアンドリュー・ガーフィールド版だ。このピーターは『アメイジング・スパイダーマン2』(2014)で、自らの力が及ばず最愛のグウェン・ステイシーを失ってしまう。この場合のピーターが赦しを与えるべきは自分自身だった。『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)に再登場したガーフィールド版ピーターは、グウェンを失ったことで自分が許せなくなってしまったこと、悪人に対して容赦しない暴力的なヴィジランテになってしまったことを告白している。

今の所「フレンドリー・ネイバーフッド」は明るくて楽しい青春ヒーロー物語だが、このピーター・パーカーにも今後は暗い展開が待ち受けているはずだ。あらゆるスパイダーマンは“カノン・イベント”を避けられず、“大いなる力には大いなる責任が伴う”ことを、身をもって経験しなくてはいけない。

その時、ピーターの運命に苦しみが続くものになるかどうかは、彼が“赦し”を行うことができるかどうかにかかっている。「フレンドリー・ネイバーフッド」で強盗を解放したピーターは生まれ持った善の心から、“赦し”の尊さを理解しているようである。

この先何が起こるかわからないが、これからもこの“親愛なる隣人”を見守り続けよう。マーベル・アニメ「スパイダーマン:フレンドリー・ネイバーフッド」はで配信中で、すでにシーズン3までが決定している。

