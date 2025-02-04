¥»¥ê¥¢¤Î¥Ð¥Ã¥°¹Í¤¨¤¿¿ÍÅ·ºÍ¤Ç¤·¤ç¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¹©É×¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µÇú¾å¤¬¤ê¡ª³×Ì¿Åª¥Ð¥Ã¥°
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§½®·Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä29¡ß²£20¡ß¥Þ¥Á16cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¥ë¡¼¥×¤¬ÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¥»¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿ä¤·³è¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥»¥ê¥¢¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¡Ø½®·Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤òÈ¯¸«¡ªÄË¥Ð¤¬ÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¿ä¤·³è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡©¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¤³¤Îº¬¸µÉôÊ¬¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÈÆ±¤¸À¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤½¤Î¤¿¤á¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡£»ý¤Á¼ê¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤±¤ë¤Èº¬¸µ¤¬¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¥º¥ì¤¿¤ê¤ÈÃÏÌ£¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¡Ä¡£
¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤Ê¤é¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£ÊÒÌÌ¤Ë¥ë¡¼¥×¤¬2¤«½ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤«¤é»²Àï¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÏÄ¹¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ª³Ý¤±¤¬²ÄÇ½¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
A4»¨»ï¤È¥Ý¡¼¥Á¡¢¿åÅû¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤Þ¤À¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¥Þ¥Á¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤¢¤ë¤Î¤ÇÍÆÎÌ¡ý
º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø½®·Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤¿¿ä¤·³è¥Ð¥Ã¥°¡£
¥á¥¤¥ó¤ÏÄË¥Ð¡¢¥×¥é¥¹¤Ç¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯1·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£