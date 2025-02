(C)&(R)KidZania 2024

サーキットにしかない体験が待っている!

日本レースプロモーション(JRP)は、2025年シーズンの全日本スーパーフォーミュラ選手権(SUPER FORMULA)において、子どもたちがモータースポーツに関わる職業を体験できるイベント「Out of KidZania(アウト オブ キッザニア) in SUPER FORMULA 2025」を実施する。このイベントは、子ども向けの職業・社会体験施設「キッザニア」を運営するKCJ GROUPの監修のもと、モータースポーツの魅力を次世代に伝えることを目的とした企画だ。

「アウト オブ キッザニア in SUPER FORMULA」は、2023年からスタートし、毎年多くの小・中学生がモータースポーツに関わる仕事を体験している。用意されている仕事はサーキット上のスタッフやメディア、場内アナウンサーなど、多岐に渡る。

2025年はSUPER FORMULAの開幕戦から最終戦までの全7大会で体験イベントを実施し、過去に実施した仕事に加えて新しい職業体験が用意される予定だ。

過去に開催された「Out of KidZania in SUPER FORMULA」の様子。左上から順に場内アナウンサー、レーシングタイヤサービス、コースオフィシャル、ジャーナリスト、グリッドボードホルダー、管制オフィシャル。

大会日程・開催地

【第1・2戦】3⽉8⽇(⼟)・9⽇(⽇)、鈴⿅サーキット

【第3・4戦】4⽉19⽇(⼟)・20⽇(⽇)、モビリティリゾートもてぎ

【第5戦】5⽉17⽇(⼟)・18⽇(⽇)、オートポリス

【第6・7戦】7⽉19⽇(⼟)・20⽇(⽇)、富⼠スピードウェイ

【第8戦】8⽉9⽇(⼟)・10⽇(⽇)、スポーツランドSUGO

【第9・10戦】10⽉11⽇(⼟)・12⽇(⽇)、富⼠スピードウェイ

【第11・12戦】11⽉22⽇(⼟)・23⽇(⽇・祝)、鈴⿅サーキット

INFORMATION

Out of KidZania in SUPER FORMULA 2025

実施時期:2025年3⽉8⽇(⼟)~11⽉23⽇(⽇・祝)

参加対象:小学1年生~中学3年生 ※各体験ごとに年齢設定あり

参加費:各体験 1000円(税込)

参加方法:大会当日にイベント広場にて抽選

※一部の体験は公式ECサイトで優先参加権を販売予定

https://superformula.net/sf3/outofkidzania