¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦µÆ´ÖÀéÇµ»á¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×2½µ¤Ö¤êÉüµ¢¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤â·çÀÊÍýÍ³ÀâÌÀ¤Ê¤·
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÆ±¶É¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ëµÆ´ÖÀéÇµ»á¡Ê52¡Ë¤¬4Æü¡¢²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë2½µ¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µ1·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖµÆ´Ö¤µ¤ó¤¬º£Æü¤ªµÙ¤ß¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÌÚÍËÆü¡ÊÃ´Åö¡Ë¤Î·ë¾ë¤µ¤ó¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·çÀÊ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤äÁ´¹ñ¤ÎÂçÀã¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àè½µ·çÀÊ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤ÏÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£