¿ÈÊ¬¾Ú¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¡ØWEST.¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Äµì¥¸¥ã¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤Î¿¼¹ï¤¹¤®¤ë¸½¾õ¡×
Æþ¾ìÁ°¤Ëµ¶Â¤¤¬È¯³Ð
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òµ¶Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØWEST.¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À£²¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤À¡£ºòÇ¯12·î25Æü¡¢ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØWEST.¡Ù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÏÆ»³ÈþÇµÎ¤Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤¬µ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤ò¼õÉÕ¤ÇÄó¼¨¤·¤ÆÆþ¾ì¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÈÊ¬¾Ú¤ò¸«¤ÆÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔÀµÅ¾Çä¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤Ê¤É¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÅ¾Çä¥µ¥¤¥È¤ÇÀµµ¬¤Î²Á³Ê¤Î¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Î£±Ëç10Ëü±ß°Ê¾å¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬200·ï°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢£±Ëç25Ëü±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆSTARTO¼Ò¤ÏºòÇ¯¡¢Âç¼êÅ¾Çä¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â³ÛÅ¾Çä¼Ô¤Î¾ðÊó³«¼¨¤òµá¤á¤ëË¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤â¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Áê¼¡¤°Å¾ÇäËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ïº£²ó¤«¤éÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¿ÈÊ¬¾Ú¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÏÆ»³Èï¹ð¤Î¿ÈÊ¬¾Ú¤Îµ¶Â¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÏÆ»³Èï¹ð¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÌÈµö¾Ú¤Ï¼Á´¶¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï°ìÌÜ¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¼Ì¿¿¤ÏÏÆ»³Èï¹ðËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»áÌ¾¡¢½»½ê¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï10¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤Ç¶¥ÁèÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£À§¤¬Èó¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿ÏÆ»³Èï¹ð¤ÏÃÎ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤ÆÊ£¿ô±þÊç¡£ÅöÁª¤·¤¿ÃÎ¿Í¤Î»áÌ¾¡¢½»½ê¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò»È¤Ã¤Æµ¶Â¤¤·¤¿ÌÈµö¾Ú¤ò¼õÉÕ¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Íâ12·î26Æü¡¢ÏÆ»³Èï¹ð¤Ïµ¶Â¤Í°õ¸øÊ¸½ñ¹Ô»È¤Èº¾µ½Ì¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡Ê¸å¤Ëµ¯ÁÊ¡Ë¡¢Èà½÷¤Î¶¡½Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÈµö¾Ú¤òµ¶Â¤¤·¤¿¥Õ¥¡¥óÃç´Ö¤¬È½ÌÀ¡£ÅìµþÅÔ¹Á¶èºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÏÂÅÄÎç»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬£±·î21Æü¡¢Í°õ¸øÊ¸½ñµ¶Â¤¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºåÉÜ·ÙÆî·Ù»¡½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤ä½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¥«¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æµ¶¤ÎÌÈµö¾Ú¤òºî¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡££²¿Í¤ÏºòÇ¯½é¤á¤´¤í¤Ë¡ØWEST.¡Ù¤Î¡É¿ä¤·³è¡í¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¥Õ¥¡¥óÃç´Ö¤Î´Ö¤ÇÌ¾µÁ¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¡¢Ê¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Æ¤âÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¹²¤Æ¤¿£²¿Í¤Ï¡¢ÅöÁª¼ÔËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÌÈµö¾Ú¤òµ¶Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£»ö¼Â¡¢ÏÂÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¡¢Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤Îµ¶Â¤±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬20Ëç°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
Àõ¤Ï¤«¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£