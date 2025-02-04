NY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÂ³Íî¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ4Ëü4421¥É¥ë91¥»¥ó¥È¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯1Ëü9391.96
½µÌÀ¤±3Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³Íî¤·¡¢Á°½µËöÈæ122¥É¥ë75¥»¥ó¥È°Â¤Î4Ëü4421¥É¥ë91¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÈ¯Æ°¤ËÈ¼¤¦À¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ËÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢660¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ø¤Î´ØÀÇÈ¯Æ°¤ò1¥«·î±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ²¼¤²Éý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³Íî¤·¡¢235.48¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î1Ëü9391.96¤À¤Ã¤¿¡£