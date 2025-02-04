¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¿·Àß¡¡TikTok¤Î°ìÉôÊÝÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÏÀß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î°ìÉô¤òÊÝÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï3Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃ»´ü´Ö¤ÇÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÏÀß¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢TikTok¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»ö¶È±¿±Ä¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬°ãË¡¤È¤Ê¤ëË¡Î§¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯¸ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢½¢Ç¤½éÆü¤ËË¡Î§¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò75Æü´Ö±ä´ü¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤¬½Ð»ñÈæÎ¨¤Î50¡ó°Ê¾å¤òÆÀ¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£