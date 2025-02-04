ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
8:30¡¡¥à¥µ¥ì¥à¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Ï¢¶ä¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È³«²ñ°§»¢
10:55-11:35¡¡¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ
14:01¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇÈ¯¸úÍ½Äê¡Ê¢¨¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ï1¥«·î±ä´ü¡Ë
22:30¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢²ñµÄ½ÐÀÊ
5Æü1:00¡¡¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢½»ÂðÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:00¡¡¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ»²²Ã¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬´ØÀÇ¤ä¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬²ñÃÌ
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢AMD¡¢¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥¢ー¥Ä¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶ー¡¢¥á¥ë¥¯¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
10:55-11:35¡¡¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ
14:01¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î´ØÀÇÈ¯¸úÍ½Äê¡Ê¢¨¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ï1¥«·î±ä´ü¡Ë
22:30¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢²ñµÄ½ÐÀÊ
5Æü1:00¡¡¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢½»ÂðÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:00¡¡¥Ç¥¤¥êー¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ»²²Ã¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬´ØÀÇ¤ä¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬²ñÃÌ
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢AMD¡¢¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ý¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤
¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥¢ー¥Ä¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¶ー¡¢¥á¥ë¥¯¡¢¥¢¥à¥¸¥§¥ó
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹