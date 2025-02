向井理主演の映画『パリピ孔明 THE MOVIE』より、MCマモ役・宮野真守ナレーションのSP映像が解禁。また、岩田剛典、水森かおり、アバンギャルディ、KOMOREBIが本人役で出演することが発表された。本作は、「ヤングマガジン」(講談社)で連載中の累計発行部数240万部突破の漫画を実写化し、2023年秋にフジテレビの水10ドラマ枠で放送されたドラマ『パリピ孔明』の映画版。三国時代の天才軍師・諸葛孔明(向井)が、なぜか現代の渋谷に若かりし姿で転生、歌手を目指すアマチュアシンガー・月見英子(上白石萌歌)の軍師となり、立ちはだかる壁を巧みな計略でことごとく切り崩し成功に導くサクセスストーリーだ。

向井理、上白石萌歌のほか、孔明の主君・劉備役のディーン・フジオカ、現代に転生した孔明と意気投合するBBラウンジのオーナー小林役の森山未來もドラマから引き続き出演。また新たに三国時代の孔明最大のライバル・司馬懿の末裔・司馬潤役で神尾楓珠、その妹のシンガー・shin(しん)役で詩羽が参加。2人が孔明と英子の前に立ちはだかる。今回の舞台は、日本を代表する3大音楽レーベル、KEY TIME、SSSミュージック、V-EXが頂点を競う音楽バトルフェス【ミュージックバトルアワーズ2025】。9人組グローバルグループ・&TEAMの参戦をはじめ、多彩なアーティストが集う、史上最大のフェス映画となっている。そしてこのたび、音楽バトルフェス【ミュージックバトルアワーズ2025】に出演するアーティストが一挙解禁された。フェスの司会進行を務めるMC・マモとして宮野真守が登場。巧みなトークとその美声でフェス会場を盛大に盛り上げ、フロアを沸かせる。あわせて公開されたSP映像では、宮野のナレーションに乗せ、実力と人気を兼ね備えたトップアーティストたちの圧巻のパフォーマンスを垣間見ることができる。まずは、EXILEおよび三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバーでソロとしての活動も話題の岩田剛典。22年連続でNHK紅白歌合戦に出演の人気演歌歌手・水森かおり。「TikTokトレンド大賞2024」大賞、「ギリハッピー」というキャッチーなフレーズと「ギリハピダンス」で注目を集めた楽曲「Giri Giri」で話題のKOMOREBIが本人役で出演する。さらに、映画でしか叶わない豪華コレボレーションが続々と実現。インディーズバンド「JET JACKET」のギターボーカル・RYO役の森崎ウィンと「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやインスタグラムで世界中から人気を集めるアバンギャルディが本人役としてタッグを組み、“アバンギャルディ feat. RYO from JET JACKET”名義で出演する。ハイレベルなダンスパフォーマンスと歌唱で注目を集める人気シンガー・ミア西表(いりおもて)役の菅原小春は、自身の振付で力強いパフォーマンスを披露。ミアのバックダンサーとして、WEST.やSEKAI NO OWARIなど数々のアーテイストの振付を担当する3人組ダンスグループ・パワーパフボーイズも参加する。また、ドラマでは業界から干されてしまった、歌って踊れるスーパーアーティスト・関口メンディー演じる前園ケイジが、アメリカで国民的人気を誇る謎のボーイズグループ“タイタン5”として音楽バトルフェスに参戦。ドラマでは悪役だったケイジが孔明たちとどのように関わるのか注目だ。追加出演アーティストは今後発表予定。映画『パリピ孔明 THE MOVIE』は、4月25日より全国公開。※宮野真守のコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■宮野真守この度、出演させていただく事になりました「MCマモ」こと、宮野真守です。「MCマモ」は勝手に自分で言ったら、採用していただいたのですけど(笑)、まさかこのような出演オファーがくるとは思ってもみなかったので、とっても驚きました! 何を隠そうわたくし声優の宮野は、アニメの方には関わっていないので、「初パリピ孔明」になるのですが(笑)、今回の映画において大事な場面で出演させていただきます! 大事な場面とは今回の映画の目玉、大型音楽フェス。その司会役なのです。この撮影は実際に「お客様に入ってもらいライブをする」と言う形で行われているので、臨場感と熱量が半端ないんです! 僕も気合いを入れて臨みました。ちょっと癖のあるキャラにはなってしまいましたが(笑)、楽しんでもらえたら嬉しいです!