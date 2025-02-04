ÕúÂçÅýÎÎÂ¦¡¢·ûË¡ºÛºÛÈ½´±¤Ë¿È¤ò°ú¤¯¤è¤¦Í×µá¡¡°µÎÏ¶¯²½¤Ø°Õ¸«½ñÄó½Ð
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¤·¤¿¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤¬¡¢µìÀµ·î¤ÎÏ¢µÙ¤ò¶´¤ó¤Ç4Æü¤«¤é½µ2²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÕúÂçÅýÎÎÂ¦¤äÍ¿ÅÞ¤ÏÆÃÄê¤ÎºÛÈ½´±¤ËÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡Ë¿³È½¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤è¤¦µá¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥¦¥ë¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç2025Ç¯1·î23Æü¡¢ÃÆ³¯¿³È½¤ÎÂè4²óÊÛÏÀ¤ËÎ×¤àÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ=¥í¥¤¥¿¡¼
¡¡ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï1·î31Æü¡¢·ûË¡ºÛ¤ÎÊ¸ß×ÇÝ¡Ê¥à¥ó¥Ò¥ç¥ó¥Ù¡Ë½êÄ¹¸¢¸ÂÂå¹Ô¤é3¿Í¤ÎºÛÈ½´±¤¬¡¢¼«È¯Åª¤Ë¿³È½¤«¤é³°¤ì¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ÊÊâ¡Ê³×¿·¡Ë·Ï¤Î¿ÍÊª¤é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢¸øÀµÀ¤ÈÃæÎ©À¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£ÊÝ¼é·Ï¤ÎÍ¿ÅÞ¡¦¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤âÆ±ÍÍ¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÆ³¯¿³È½¤¬¡ÖÀ¯¼£Åª¤ËÊÐ¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£·ûË¡ºÛ¤ÎÊóÆ»´±¤Ï1·î31Æü¡¢ÃÆ³¯¿³È½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡Ö·ûË¡¤ÈË¡Î§¤òµÒ´ÑÅª¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÛÈ½´±¸Ä¿Í¤ÎÀ¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¿³È½¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤«¤éµÄ°÷¤é¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤¹¤è¤¦ÕúÂçÅýÎÎ¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ëÅö»þ¤Î·³´´Éô¤é¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»Ø¼¨¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ú¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤Î·º»öºÛÈ½¤Ï¡¢20Æü¤Ë½é¤Î¸øÈ½½àÈ÷´üÆü¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡á³À¥½©É§¡Ë