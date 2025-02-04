¡Ö¥Ñ¥Ñ¡Ä»ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×»È¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÀöÂõÊª°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×»×½Õ´ü¤ÎÌ¼¤Ë¾Ç¤ëÉã⁉︎¤·¤«¤·Ì¼¤ÎËÜ¿´¤ËÉã¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÎÀöÂõÊª¤ò¤µ¡¢¾¡¼ê¤ËÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¡¢»ä¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤ÏÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¡£¡Ö°ì½ï¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤ÊÇ¯º¢¤«¡Ä¡×Éã¤Ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤½¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤¿¤«¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Ï¼Â¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡½¡½¡©Ì¼¤ÎÊÖ¤·¤Ë¥Ç¥ì¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡¢¤³¤Ð¤ä¤·¤¿¤±¤·¤µ¤ó (@attake_)¤Î¡ÖÉã¤ÈÌ¼¤ÎÆü¾ï¡£¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÏºî¤Î·Ð°Þ¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ž¢À¤´Ö°ìÈÌ¤Î¡ØÉã¤ÈÌ¼¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¡Ø¼Â¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ù¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿Ž£¤È¸ì¤ëºî¼Ô¤Î¤³¤Ð¤ä¤·¤µ¤ó¡£»×½Õ´ü¤ÎÌ¼¤ÈÉã¿Æ¤È¤Î´Ö¤ËµÞ¤Ë¹¤¬¤ëµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢¼«¿È¤â·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢»×½Õ´ü¤Î¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤¿Ì¼¤ÈÉã¤È¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÉáÃÊÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¡ØÌ¼¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤òºîÉÊ¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ÎÁÍý¡¢¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ØÆü¾ï¡Ù¤«¤é»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
É½ÌÌÅª¡¦Ä¾ÀÜÅª¤ËÉãÌ¼¤ò¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤È¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ð¤ä¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ø²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤À¤±¡Ù¤ÇÉãÌ¼¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¹ç¤¦´Ø·¸¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤ÆÍß¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¿Æ»Ò¤Îå«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡Ø²ÈÂ²¤Î¿®Íê´Ø·¸¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Þ¥ó¥¬·Á¼°¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢4¥³¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ê¤ÈÉ½¸½ÊýË¡¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È°ÕÍßÅª¤Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²áµîÊÔ¤È¤·¤ÆÍÄÃÕ±à¤ä¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Î¥Í¥¿¤È¤«¤â¤â¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤Î¡Ø¿ÀÂôÍÀ¡¡Ù¤Î³Ø¹»À¸³è¤ò¤È¤¢¤ë»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¤Ä¤¤¸ýÄ´¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤¦Í¥¤·¤¤Ì¼¤ÎËÜ¿´¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤·¤Á¤ã¤¦Éã¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉã¿ÆÌÜÀþ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤³¤Ð¤ä¤·¤¿¤±¤·(@attake_)