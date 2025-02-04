º£µ¨¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¡Û¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡ª 40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡Ö1·³¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Âç¿Í½÷À¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Ë¤â»÷¹ç¤¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Ãå²ó¤·¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö1·³¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¡¢@hiro77and¤µ¤ó¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò»²¹Í¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê¤¦¤Í¤¦¤ÍÌÏÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¥â¥¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥¬¥éJQPO¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¦¤Í¤¦¤Í¤È¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤ÈÃ¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÌÏÍÍ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äø¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥«ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Öcho¡ö¥Þー¥á¥¤¥É¥Ë¥Ã¥ÈSK¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãå¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥«ー¥È¡£Äø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÁÊª¤È¤ÎÁêÀ¤â¡ý ¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ï¡¢¥Þー¥á¥¤¥É¥¹¥«ー¥È¤Ë¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¥Ë¥Ã¥È¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥àー¥È¥ó¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£
¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥³ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Öchoco¥¹¥¿¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯CT¡×\3,839¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥³ー¥È¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¥àー¥É¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç½Ü¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¼ó¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê±£¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ó¸µ¤«¤éÆþ¤ëÎä¤¿¤¤É÷¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¡£¶ß¤ò³«¤¤¤Æ¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
Åß¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Öchoco*¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ê¥íーSK¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÂç¤¤á¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡£¤¤ì¤¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤êÃå¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤½¤¦¡£Ä¹¤á¤Î¾æ´¶¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯Åß¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@hiro77andÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri