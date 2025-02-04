º£µ¨ºÇ¶¯´¨ÇÈ¡¡ºÒ³²µéÂçÀã¤Î¶²¤ì¡¡ÀÑÀãµÞÁý¥¨¥ê¥¢¤â
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËºÒ³²µé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3ÆüÌë¤«¤é¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÉô¤Ê¤É¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÓ¹¤Ç¤Ï6»þ´Ö¤Ë85¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÅý·×»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¤ÏÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¶å½£¤Î¤è¤¦¤ÊÉáÃÊ¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤âÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡5ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤ÇËÌÎ¦¤Ç100¥»¥ó¥Á¡¢Åì³¤¤Ç80¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËºÒ³²µé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë35¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÔ¿áÀã¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Ï9Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢ÄäÅÅ¤äÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡3ÆüÌë¤«¤é¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÉô¤Ê¤É¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÓ¹¤Ç¤Ï6»þ´Ö¤Ë85¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÅý·×»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¤ÏÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¶å½£¤Î¤è¤¦¤ÊÉáÃÊ¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤âÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡5ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤ÇËÌÎ¦¤Ç100¥»¥ó¥Á¡¢Åì³¤¤Ç80¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËºÒ³²µé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë35¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÔ¿áÀã¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯´¨ÇÈ¤Ï9Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢ÄäÅÅ¤äÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¸òÄÌ¤ÎÍð¤ì¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£