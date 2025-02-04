¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Î¶²¤ì¤â¡ÄÅê»ñ¤¬¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖNISAÉÏË³¡×ÈãÈ½¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê´Ö°ã¤¤
¡¡ºòÇ¯¡¢¿·NISA¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤â¡ÖÅê»ñ¡×¤¬¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²È·×¤Î±ß·ú¤Æ»ñ»º¤¬³°²ßÀ»ñ»º¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡Ö²È·×¤Î±ßÇä¤ê¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢Åê»ñ¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤¹¤¿¤á¤Ë¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖNISAÉÏË³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¤»¤¤¤ÇÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£µ¤±Ô¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¤½¤³¤Ë¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ê´Ö°ã¤¤¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÚÅâ³ùÂçÊå/¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡¡¥Á¡¼¥Õ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÌ©²ñ¡É¤Î¤¢¤È¡Ö¹õÅÉ¤ê¤Î¹âµé¼Ö¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÆü¶äÁíºÛ
Á°Ç¯Èæ2.5ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯¤Î¡Ö²È·×¤Î±ßÇä¤ê¡×
¡¡´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤¬´ú¤ò¿¶¤ê¡¢»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¸µÇ¯¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿2024Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¾å¡¹¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºâÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖÂÐ³°µÚ¤ÓÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌóÅù¤Î¾õ¶·¡Ê»ØÄêÊó¹ðµ¡´Ø¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ï¿·NISA²ÔÆ¯¤ËÈ¼¤¦¡Ö²È·×¤Î±ßÇä¤ê¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ØÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬Åê»ñ¿®Â÷°ÑÂ÷²ñ¼Ò·ÐÍ³¤ÎÂÐ³°¾Ú·ôÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê2024Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç+11Ãû5069²¯±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿ô»ú¤Ï2023Ç¯ÄÌÇ¯¡Ê+4Ãû5447²¯±ß¡Ë¤ÎÌó2.5ÇÜ¤ËÁêÅö¤·¡¢»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤Î¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·NISA¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢²È·×¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë±ß¤¬Åê»ñ¿®Â÷±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³°²ß¤Ê¤É¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï2025Ç¯½é·î¤Î¿ô»ú¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¥ë¥«¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»°É©UFJ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼Ò¤Î±¿ÍÑ¤¹¤ë¡ÖeMAXIS Slim¡¡Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¤äÆ±¼Ò¤Î¡ÖeMAXIS Slim¡¡ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¡×¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê»ñ¶âÎ®ÆþÀè¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤â²È·×¤Ë¤è¤ë²¢À¹¤Ê³¤³°Åê»ñ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¿ô»ú¤À¡£
¡¡2024Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿10Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇã¤¤±Û¤·µ¬ÌÏ¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬¿·µ¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤ò¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤¿ÂÐ³°¾Ú·ôÅê»ñ¤ÏÁê±þ¤Îµ¬ÌÏ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¢À¹¤ÊÅê»ñ°ÕÍß¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤½¤Î¸¶»ñ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿µÄÏÀ¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÉ±Ò¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÅê»ñ¡×¹ÔÆ°
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯Íè¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤äÃùÃß¤Î¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Åê»ñ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÏÀÄ´¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡ÖNISAÉÏË³¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÍýÏÀ¾å¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¾ÃÈñ¤òºï¤Ã¤ÆÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Èó¹çÍýÅª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÀÇ¤Ç¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤ÈÆ±º¬¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬ÂÎ´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤êºâ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊª²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¾ÃÈñ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤¤¤¦·ÐºÑ¸½¾Ý¤¬ÁýÀÇ¤Î¤è¤¦¤Ë½êÆÀ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤¿¤á¥¤¥ó¥Õ¥ìÀÇ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ÃÈñ¤òºï¤Ã¤ÆÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂ¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¸½ºß¤Î²È·×¤¬¹Ô¤¦»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¡ÖÅê»ñ¡×¤Ç¤¢¤ë°ÊÁ°¤Ë¡ÖËÉ±Ò¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£²È·×¤Ï²¿¤«¤é»ñ»º¤ò¡ÖËÉ±Ò¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ì¤«¤é¡ÖËÉ±Ò¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2022Ç¯3·î¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢±ß¤ÏÂÐ¥É¥ë¤ÇºÇÂç¤Ç40¡ó°Ê¾å¤â²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê113±ß¤È162±ß¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¡£ºÇ¤â°ÂÁ´¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿±ß¤Î¸½ÍÂ¶â¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂÐ¥É¥ë¤Ç¤Î±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬40¡ó¤âºï¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«¸Ê»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±ÒËÜÇ½¤¬»É·ã¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£Å·Á³»ñ¸»¤Î90¡ó°Ê¾å¡¢¿©ÎÈ¤Î60¡ó°Ê¾å¤òÍ¢Æþ¤ËÍê¤ëÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹°Ê¾å¡¢ÄÌ²ß°Â¤ÏÍ¢ÆþÊª²Á¾å¾º¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñÌ±¤òËþÊ×¤Ê¤¯Ä¾·â¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎËµ¤é¤ÇÆüÊÆ³ô¼°¤È¤â¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¹ñÆâÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤â³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¹ñÌ±¤¬¡Ö²¿¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¹ñ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¿·NISA¤ÏÅê»ñ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë³Ê¹¥¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÍÂ¶â¤è¤ê¤â³ô¼°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯À»ñ»º¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥ë¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë³°²ß¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹çÍýÅª¤Ê·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÃùÃß¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¡×
¡¡¿·NISA¤ò»È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯À»ñ»º¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤«¤é¡ÖËÉ±Ò¡×¤ò¿Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ë²ó¤¹¸¶»ñ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬Á³¤È¸À¤¨¤ë¡£·ë¶É¡¢¡ÖNISAÉÏË³¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¾ÃÈñÍÞÀ©¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ÖNISAÉÏË³¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¾ÃÈñ¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤Ø¼´Â¤¬°Ü¤ë¤³¤È¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ç¥Õ¥ì²¼¤Ç¸½ÍÂ¶â¤ò¡ÖÃùÃß¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤á¹þ¤à¹Ô°Ù¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç³ô¡¦Åê¿®¡¦ÉÔÆ°»ºÅù¤Ø¡ÖÅê»ñ¡×¤¹¤ë¹Ô°Ù¤â·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅê»ñ¤Î¤»¤¤¤Ç¡ÖÉÏË³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤À¤«¤é¾ÃÈñ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÀâ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·NISA¤ò²ð¤·¤¿Åê»ñ¹ÔÆ°¤ÏÃùÃßÅª¤Ê¿§¹ç¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¾õ¤Ï¡ÖÃùÃß¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¡×¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¶âÍ»¶µ°é¤ò·Ð¤Æ²È·×¤Î¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤ò´õµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Þ¤é¤º¤È¤â¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Î·ãÊÑ¤È¿·NISA²ÔÆ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²È·×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¹çÍýÅª¤Ê·ÐºÑ¹ÔÆ°¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
±ß°Â¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡ÖÃùÃß¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¡×¤ÏÂ³¤¯
¡¡2025Ç¯¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëFRB¤Î¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤Ë´Ø¤·¡ÖÍø²¼¤²¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤¬ÁèÅÀ²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó±ß°Â¤¬ºÆµ¯Æ°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÇ¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥É¥ë°Â¡¦Äã¶âÍø¤ò¸ý¤Ç¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´õË¾¤¹¤ëÀ¯ºö¡ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ï³ÈÂç¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ï´ËÏÂ¡¢°ÜÌ±¤Ï¶¯À©Âàµî¤Ê¤É¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ì¤ÐÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ºÆÇ³¤¹¤ë¶²¤ì¤¹¤é¤¢¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤¬¡Ö½ª¤ï¤é¤Ì¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃæ¡¢¤ä¤Ï¤êÊÆ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍø²¼¤²¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤òÁÛÄê¤·¤ÆÃÖ¤¯¤Î¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÊÒ¤ä¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬Íø¾å¤²¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤È1¡Á2²ó¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ê¤³¤ÎÅÀ¤Ï»æÉý¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ï³ä°¦¤¹¤ë¡Ë¡£
¡¡¸«ÄÌ¤»¤ë¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ß°ÂÈ¯¡¦Í¢ÆþÊª²Á·ÐÍ³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯¤â²È·×¤Ï¡ÖÃùÃß¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¡×¤ò¹çÍýÅª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¢¨¥³¥é¥à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÂ°ÁÈ¿¥¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹
Åâ³ù ÂçÊå
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡¡¥Á¡¼¥Õ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
2004Ç¯·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£JETRO¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ·ÐºÑ¶âÍ»Áí¶É¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼å¤¤±ß¤ÎÀµÂÎ¡¡²¾ÌÌ¤Î¹õ»ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¶¯¤¤±ß¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥á¥ë¥±¥ë ¡ÖºÇ¶¯¡×¤Î¼¡¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¡ØECB ²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô: ÁÈ¿¥¡¢ÀïÎ¬¤«¤é¶ä¹Ô´ÆÆÄ¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø²¤½£¥ê¥¹¥¯: ÆüËÜ²½¡¦±ß²½¡¦Æü¶ä²½¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¤Ê¤É¡£note¡ÖÅâ³ùLabo¡×¤Ë¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô