日本バスケットボール協会 (JBA) は3日、若手選手を中心とした2024年度男子日本代表チーム ディベロップメントキャンプのメンバーを発表しました。

今後の継続的かつ将来的な男子日本代表チームの強化を目的としたキャンプで、ヘッドコーチは現在の日本代表のトム・ホーバスHCが務めます。

メンバーはプロの若手選手から大学生が大半を占めますが、その中で高校生が2人選出されました。

1人目は、福岡大学附属大濠高の渡邉伶音選手。高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2024」の決勝で渡邉選手は16得点・14リバウンドの“ダブルダブル”を達成し、チームの3年ぶりの優勝に貢献しました。また男子日本代表の「FIBA アジアカップ2025 予選 Window3」に向けた合宿メンバーにもパリ五輪出場の吉井裕鷹選手や渡邉飛勇選手らと一緒に選出されました。

2人目は、八王子学園八王子高の十返翔里選手。渡邉選手と同じく、男子U18日本代表チームにも選ばれた18歳の新星です。

▽以下キャンプ選出メンバー

前野幹太 (PF / 194cm / 22歳 / 東海大学、横浜ビー・コルセアーズ)淺野ケニー (SF / 198cm / 22歳 / 専修大学、群馬クレインサンダーズ)山内ジャヘル琉人 (SG / 190cm / 22歳 / 大東文化大学、川崎ブレイブサンダース)米須玲音 (PG / 177cm / 22歳 / 日本大学、川崎ブレイブサンダース)ジャンローレンスJr・ハーパー (PG / 181cm / 21歳 / 東海大学、サンロッカーズ渋谷)富山仁貴 (PF / 195cm / 21歳 / 大東文化大学、佐賀バルーナーズ)田中流嘉州 (PF / 196cm / 21歳 / 大東文化大学)新井楽人 (SF / 190cm / 20歳 / 日本大学)内藤晴樹 (PG / 187cm / 20歳 / 白鴎大学、秋田ノーザンハピネッツ)境アリーム (C / 198cm / 20歳 / 白鴎大学)山田哲汰 (PG / 188cm / 20歳 / 日本大学)小澤飛悠 (SG / 190cm / 20歳 / 日本体育大学)広瀬洸生 (SG / 189cm / 20歳 / 青山学院大学)坂本康成 (SG / 194cm / 20歳 / 筑波大学)星川開聖 (SF / 194cm / 20歳 / 宇都宮ブレックス)武藤俊太朗 (SF / 190cm / 19歳 / 明治大学)長谷川比源 (PF / 202cm / 19歳 / 滋賀レイクス)ウィリアムス ショーン莉音 (PF / 197cm / 19歳 / 白鴎大学)大舘秀太 (C / 200cm / 19歳 / 東海大学九州)深澤桜太 (PF / 198cm / 18歳 / 中央大学)渡邉伶音 (C / 206cm / 18歳 / 福岡大学附属大濠高等学校、アルティーリ千葉)十返翔里 (SF / 191cm / 18歳 / 八王子学園八王子高等学校)