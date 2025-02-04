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ÊÆ¿ÜÎè²» (PG / 177cm / 22ºÐ / ÆüËÜÂç³Ø¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹)
¥¸¥ã¥ó¥í¡¼¥ì¥ó¥¹Jr¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ (PG / 181cm / 21ºÐ / Åì³¤Âç³Ø¡¢¥µ¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º½ÂÃ«)
ÉÙ»³¿Îµ® (PF / 195cm / 21ºÐ / ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¢º´²ì¥Ð¥ë¡¼¥Ê¡¼¥º)
ÅÄÃæÎ®²Å½£ (PF / 196cm / 21ºÐ / ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø)
¿·°æ³Ú¿Í (SF / 190cm / 20ºÐ / ÆüËÜÂç³Ø)
ÆâÆ£À²¼ù (PG / 187cm / 20ºÐ / Çò²ªÂç³Ø¡¢½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä)
¶¥¢¥ê¡¼¥à (C / 198cm / 20ºÐ / Çò²ªÂç³Ø)
»³ÅÄÅ¯ÂÁ (PG / 188cm / 20ºÐ / ÆüËÜÂç³Ø)
¾®ß·ÈôÍª (SG / 190cm / 20ºÐ / ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø)
¹À¥Þ«À¸ (SG / 189cm / 20ºÐ / ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø)
ºäËÜ¹¯À® (SG / 194cm / 20ºÐ / ÃÞÇÈÂç³Ø)
À±Àî³«À» (SF / 194cm / 20ºÐ / ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹)
ÉðÆ£½ÓÂÀÏ¯ (SF / 190cm / 19ºÐ / ÌÀ¼£Âç³Ø)
Ä¹Ã«ÀîÈæ¸» (PF / 202cm / 19ºÐ / ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹)
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ ¥·¥ç¡¼¥óè½²» (PF / 197cm / 19ºÐ / Çò²ªÂç³Ø)
Âç´Ü½¨ÂÀ (C / 200cm / 19ºÐ / Åì³¤Âç³Ø¶å½£)
¿¼ß·ºùÂÀ (PF / 198cm / 18ºÐ / Ãæ±ûÂç³Ø)
ÅÏîµÎâ²» (C / 206cm / 18ºÐ / Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹âÅù³Ø¹»¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ)
½½ÊÖæÆÎ¤ (SF / 191cm / 18ºÐ / È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹âÅù³Ø¹»)