ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ºêÊ¡Ìé¤¬°ÛÎã¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ø¡¡¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¼êÂÞ¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥ÉÆÏ¤¡ÖÁá¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÄÌ»»ÂÇÎ¨.250¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ºê¤¬4Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¦¡£DHÀ©¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï°ÛÎã¡£ÂÇÎÏ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº¸ÏÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤È¼êÂÞ¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥É¤Ê¤É¤âÆÏ¤¡Ö½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Áá¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï¸µÆ±Î½¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¤Î¥¿¥¤¥×¤ò·Ú¤¯¤·¡¢½Å¿´¤¬¥°¥ê¥Ã¥×´ó¤ê¤Ë¤¢¤ëÁàºîÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡¡Åê¤²¤ëÊý¤Ç¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×½é¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤Æ46µå¡£±¦Â¤òÊá¼êÊý¸þ¤Ø¿¿¤Ã¤¹¤°Æ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡Öµç¶þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£