¥°¥é¥É¥ë¡Ö¤¸¤å¤Ê¤¿¡×¤³¤È¾®ºäÅÄ½ãÆà¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç·ÃÊý´¬¤¤ò¥Ñ¥¯¥ê¡ÖÎÉ¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤¸¤å¤Ê¤¿¤³¤È¾®ºäÅÄ½ãÆà¡Ê27¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ÃÊý´¬¤¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¾®ºäÅÄ¤Ï¡ÖÀáÊ¬¤À¡¼¡ª¡¡·ÃÊý´¬¡ª¡ª¡¡¥¨¥ë¥â¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¾ÆîÀ¾¸þ¤¤¤Æ¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç·ÃÊý´¬¤¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä1Ëç¤È¤¤¤¦ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Âç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±·ÃÊý´¬¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï·ÃÊý´¬¤¿¤Ù¤¿¡©¡©»ä¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç3³ä°ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡ª¾Ð¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö·ÃÊý´¬¤¤¬À¤³¦°ì»÷¹ç¤¦¡×¡Ö·ÃÊý´¬¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥¸¥å¥Ê¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£