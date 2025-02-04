¡ÚÀ¾Éð¡Û¹â¶¶¸÷À®¤¬28ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î·è°Õ¡Öº£Ç¯¤Ï¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡×
¡¡À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬£²£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿£³Æü¤Ëº£µ¨¤Ø·ü¤±¤ëÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¡¦Æî¶¿¤Ç·Þ¤¨¡¢£³£³µå¤Î½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò´º¹Ô¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï±¦¸ªÉÔ°Â¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë£°¾¡£±£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¸£·¤Î¶þ¿«Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤«¤é£±£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¡£¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆùÂÎ¤ò¼ã´³¹Ê¤ê¡¢¿·»ÅÍÍ¤ÎÂÎ¤Î°·¤¤¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Áá¤¯¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£³£³µå¤ÏÊá¼ê¤òÄÌ¾ï¤Î°ÌÃÖ¤è¤ê¤âÌó£±¥á¡¼¥È¥ë¼êÁ°¤ËºÂ¤é¤»¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾å¤«¤éÅê¤²¤ë¤Î¤Ç±¦¤ËÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦µ°Æ»¤¬·ù¡£¾å¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹µ°Æ»¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤Þ¤¿¡Ö»î¹ç¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµåÂ®¤¬£±£°¥¥í¤°¤é¤¤°ã¤¦¡£¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¡ËÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¤â£±£´£°¥¥í¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¼ÂÀï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é²¿¤«ÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ï°ì»þÉõ°õ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê·ë²Ì¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Àºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£¤½¤Î°Õ¼±¤ò¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¹â¤á¡¢Áá¤¯¤â³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤Ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤éÂÐ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£²·îÃæ¤â¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤òÂ¿¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÄ´À°Ë¡¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤ÉàÀä¸ýÄ´á¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÉü³è¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£