¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌþ¤·¤À¡ª¡ª¡×¡Ö¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¤ó¤À¤¬¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê¤¢¤¸¤å¡Ë¤¬£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºäÅíÍû¼ç±é¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¼¬ÅÄ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸£å£ð£é£ó£ï£ä£å£³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉÙ±Ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢À©Éþ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÌþ¤·¤À¡ª¡ª¡×¡Ö¤É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âåºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤Ç¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ï»äÎ©¹â¹»¤Ë½Ð¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¡¦¸æ¾å¡Ê¾¾ºä¡Ë¤Ë¤è¤ë¶µ°éºÆÀ¸¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£