¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢¥á¥¥·¥³¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇÈ¯Æ°¡Ö1¤«·îÄä»ß¡×¤Ø¡Ä¥á¥¥·¥³Â¦¤¬¹ñ¶¤ËÊ¼»Î1Ëü¿ÍÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï3Æü¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1¤«·îÄä»ß¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±¤ä¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ê¤É¤ÎÎ®Æþ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢4Æü¤«¤éÈ¯Æ°¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï3Æü¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤·¡¢¥á¥¥·¥³Â¦¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¹ñ¶¤Ë1Ëü¿Í¤ÎÊ¼»Î¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ò¡Ö1¤«·îÄä»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥á¥¥·¥³¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÊ¼»Î1Ëü¿Í¤ò¹±µ×Åª¤Ë¡¢¹ñ¶¤ËÇÛÈ÷¤·¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤äÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×