¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¥â¥é¥Ï¥é¤«¤â¡Ä¡×º³ºÙ¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¸«È´¤¤¤¿¡È¥â¥éÃË¡É¤Î¥µ¥¤¥ó
ºÇ½é¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¼Â¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¥¿¥¤¥×¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥â¥é¥Ï¥éÃËÀ¤ò¸«È´¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö²¸Ãå¤»¤¬¤Þ¤·¤¤¸ÀÆ°¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Íê¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ
¡ÖÁ´Á³Íê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤íÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø¥«¥Ð¥ó»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¿¤é¤È»ä¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ø¡Á¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤¬¶¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÊÌ¤Î¤³¤È¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤¿¤é¡Ø²¶¤Ï¥«¥Ð¥ó»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ë¡ª¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²¸¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Ë
¢¦ °ìÊýÅª¤Ë¡Ö¡Á¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ì¸«¿ÆÀÚ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¿Ô¤¯¤·¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£