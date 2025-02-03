±ØÄ¾·ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¹¤¬¤ë¶Ë¾å¶õ´Ö¡ª¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤ÇÇã¤¦2025Ç¯½Õ¤ÎÂç¿ÍÉþ
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ÊBanana Republic¡Ë¡Ù¤¬¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥°¥é¥¹¥í¥Ã¥¯ B2F¤Ë¿·¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¡£ÃÏ²¼Å´¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¡×±Ø²þ»¥¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤ÎÄ¶¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶ÐÉþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¤ì¤¤¤á¥ïー¥É¥íー¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ëÎ¹¤Î³«ÊüÅª¤Ê¥àー¥É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥á¥ó¥º¤È¤â¤Ë¤½¤í¤¦¤Î¤Ç¡¢¸×¥ÎÌç¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£ÊÔ½¸ÉôÁí½Ð¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿2025Ç¯½Õ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î31Æü¤Ë¡¢ÃÏ²¼Å´¥á¥È¥í¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¡×±ØÄ¾·ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ð¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡© ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡©
¥¢ー¥Á·¿¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤¬ÆÃÄ§¡£Î¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹³«ÊüÅª¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤¦¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ð¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹Æâ
¡Ø¥Ï゙¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ï゚¥Õ゙¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¡¢ 1978Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Æ゙ÁÏ¶È¤·¤¿¥¯゙¥íー¥Ï゙¥ë¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¡£Î¹¤ÈËÁ¸±¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬Â©¤Å¤¯¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤Å¤«¤¤¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Æ゙¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥ïー¥È゙¥íー¥Õ゙¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Î½÷À¤¬ËèÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤â¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÆÃÄ§¡£¥Ñ¥ó¥Ä³Æ\18,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
º£²ó¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê±Ø²þ»¥Á°¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¤ªÄ¾¤·¡¦¥®¥Õ¥ÈÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÏ°èÆâÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£
±ØÄ¾·ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤Ìó300㎡¤È¤¤¤¦¹¡¹¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢5Éô²°¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤âÀßÃÖ¡£¹Ô¤¸ò¤¦ÅÅ¼Ö¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¤Î¥¨¥¥¹¥Ï゚ー¥È¤«゙¤ªÍÎÉþÁª¤Ò゙¤òÌµÎÁ¤Ç¥µ¥Û゚ー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¥Ï゚ー¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥¯゙¥µー¥Ò゙¥¹¡É¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÉþ¤äTPOÊÌ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¡¢Æü¤´¤í¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿2025Ç¯½Õ¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à
¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¤Û¤ÜÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾ï»þ¥¹¥È¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥¨¥Ç¥£¥¿ーÁí½Ð¤Ç¡¢2025Ç¯½Õ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥µー¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¸ÂÄê¡ª ¥«¥·¥ß¥ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡õ¥¯¥ëー¥Ë¥Ã¥È
¥«¥·¥ß¥ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó\28,000¡¦¸ª¤Ë´¬¤¤¤¿¥«¥·¥ß¥ä¥¯¥ëー¥Ë¥Ã¥È\30,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡¡¢¨¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¸ÂÄê
¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¥«¥·¥ß¥ä¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡õ¥Ë¥Ã¥È¡£¡ÖÅ·Á³ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤â¤ê¤ÈÃå¿´ÃÏ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥«¥·¥ß¥ä¥ä¥®¤äÀ¸»ºÇÀ²È¤Î¸¢Íø¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜ»Ø¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÈThe Good Cashmere Standatd¡É¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥·¥ß¥ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡×¡Ê¥¨¥Ç¥£¥¿ーASAKA¡Ë
¥«¥·¥ß¥ä ¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥Ö¥»ー¥¿ー³Æ\20,000¡¦ ¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥í\20,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¥«¥·¥ß¥ä¤Î¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¤Ï¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¿¥¤¥È¤¹¤®¤Ê¤¤¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä´¶³Ð¤ÇÃå¤é¤ì¤ëÈ¾Âµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
360¡ë²Ä°¦¤¤¡¢¥Ý¥×¥ê¥óÁÇºà¤Î¤¤ì¤¤¿§¥È¥Ã¥×¥¹
¥Ý¥×¥ê¥ó¥¿¥¤¥Ð¥Ã¥°¥È¥Ã¥×¥¹\15,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
Âç¿Í¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤È©¤ß¤»¥³ー¥Ç¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¥Ý¥×¥ê¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÈ¯¸«¡£¡ÖÇØÃæ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤¶ñ¹ç¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÉûÊÔ½¸Ä¹SAKIKO¡Ë
¡Êº¸¡Ë¥É¥ì¥¹\20,000¡¦¡Ê±¦¡Ë¥È¥Ã¥×¥¹\14,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¸÷Âô´¶¤¬Èþ¤·¤¯¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾æÉ×¤Ê¥Ý¥×¥ê¥óÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ï¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù2025Ç¯½Õ²Æ¤Î¥ê¥³¥á¥ó¥É¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¼ó¤Î¸å¤í¤È¥¦¥¨¥¹¥ÈÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥Ü¥ó¥¿¥¤¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÉþ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ö¥ì¥¶ー¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¥Ö¥ì¥¶ー\40,000¡¦¥Ñ¥ó¥Ä\24,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ê¥Ö¥ì¥¶ー¡õ¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÄÌ¶ÐÉþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Æ¥ó¥»¥ë™ ¥ê¥è¥»¥ëÁ¡°Ý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥É¥ìー¥×ÁÇºà¤Å¤«¤¤¤¬Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Î¥Ã¥Á¥É¥é¥Ú¥ë¤ä¥¦¥¨¥¹¥È¥Àー¥Ä¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ö¥ì¥¶ーÍ³Íè¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¥´¥à¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤âÈ´·²¤Î¤Ï¤¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ª»Å»öÉþ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÉûÊÔ½¸Ä¹SAKIKO¡Ë
Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤¤ì¤¤¿§¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¥È¥Ã¥×¥¹\18,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤â¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤Î©ÂÎÅª¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥à¡Ê¿þ¡Ë¤ä¡¢Âµ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥®¥ã¥¶ー¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥àー¥É¤ËÅ¾¤Ó¤¬¤Á¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥«¥éーÁª¤Ó¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ì¤ÐÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¨¥Ç¥£¥¿ーASAKA¡Ë
¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó³èÌö¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È\14,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë
ÂÊ±ß·Á¤Î¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥Ä¤È¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Âç¤Ö¤ê¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¥¦¥±¤·¤Æ¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡È¤«¤Ö¤êÇã¤¤¡É¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÅß¤Î´Ö¤ÏÄ¹Âµ¤Î¾å¤«¤é¼ê¼ó¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤ª¤·¤ã¤ì¡ª ¤â¤Á¤í¤óÁÇÈ©¤Ë¤â±Ç¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó»È¤¨¤ÆÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¨¥Ç¥£¥¿ーASAKA¡Ë
´ß Í¥ÂÀ¤µ¤ó¡ÊNumber_i ¡Ë¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡ÙSPRING 2025¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î´ß Í¥ÂÀ¤µ¤ó¡ÊNumber_i¡Ë © Banana Republic
¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¥ªー¥×¥ó¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥åー¥¹¤¬¡ª 2025Ç¯¤Ç¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¡¢½é¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËNumber_i¤Î´ß Í¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¡ª ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ß¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï½÷À¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ý¡£¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó\16,000¡¿¥®¥ã¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë© Banana Republic
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢´ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Æ゙¡Ø¥Ï゙¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ï゚¥Õ゙¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¤ªÅ¹¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ì¤ÉÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Áõ¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Æー¥Þ¡ÈINSPIRING THE MODERN EXPLORER¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤É¤ó³¤³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë2025Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹Àè¤Ç¿·¤·¤¤Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ß¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥àー¥Óー¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
INFORMATION
¡Ú¡Ø¥Ï゙¥Ê¥Ê¡¦¥ê¥Ï゚¥Õ゙¥ê¥Ã¥¯¡Ù ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥¹゙Å¹¡Û
½»½ê¡¿¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ22ÈÖ1¹æ ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¯゙¥é¥¹¥í¥Ã¥¯ B2F
±Ä¶È»þ´Ö¡¿11:00～21:00¡ÊÊ¿Æü¡Ë¡¦11:00～20:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¿03-6205-8082