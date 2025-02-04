·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ömineo¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿¤Ë50GB¥³¡¼¥¹¤¬3·î13Æü¤è¤êÄÉ²Ã¡ª¥Þ¥¤¤½¤¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤âºÇÂç3Mbps¤Ë¹âÂ®²½¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü
|¥Þ¥¤¥Í¥ª¤¬¡Ömineo¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯É½²ñ2025¡×¤ò³«ºÅ¡ª¥Þ¥¤¥Ô¥¿50GB¥³¡¼¥¹ÄÉ²Ã¤ä¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¹âÂ®²½¤Ê¤É
¥ª¥×¥Æ¡¼¥¸¤Ï3Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡Ömineo¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯É½²ñ2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤«¤é²óÀþ¤ò¼Ú¤ê¤Æ²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ömineo¡×¡Ê https://mineo.jp ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜ¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÇÁª¤ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê´ðËÜ¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ50GB¤Î¡Ö50GB¥³¡¼¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î³Û´ðËÜÎÁ¶â¤Ï2,948±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ºÇÂç1.5Mbps¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê Plus¡×¡¢Í¾¤Ã¤¿¥Ñ¥±¥Ã¥È¤òÌµ´ü¸Â¤ÇÃùÃß¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥±¥Ã¥È¡×¡¢ËèÆü22»þÈ¾¤«¤éÍâÆü7»þÈ¾¤Þ¤Ç¤¬ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ä¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤¯»È¤¤ÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖÌë´Ö¥Õ¥ê¡¼¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÍøÍÑ¼ÔÆÃÅµ¡Ö¤æ¤º¤ë¤Í¡£¡×¤ò20²óÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë·ÀÌóÍÆÎÌ100¡ó¤Î¥Ñ¥±Áý¤·¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¹ç·×100GB¡¿·î¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò2025Ç¯3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë°ÊÁ°¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ³«»Ï»þ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï»þ3Mbps¡¿·î¡Á¶â12»þÂæ32Kbps¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï»þ5Mbps¡¿·î¡Á¶â12»þÂæ128Kbps¤Ë¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß½ç¼¡ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö2025½Õ¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ª³ä¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ô¥¿50GB¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿50GB ºÇÂç6¥«·î´Ö1,760±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê https://mineo.jp/r/2025spring/50gb/ ¡Ë¤ò¡¢¥Þ¥¤¥Ô¥¿1¡Á20GB¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿1¡Á20GB ºÇÂç6¥«·î´Ö990±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê https://mineo.jp/campaign/cp-20250204-1/ ¡Ë¤ò¡¢¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·î³Û´ðËÜÎÁ¶â¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à ºÇÂç6¥«·î´Ö990±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê https://mineo.jp/r/2025spring/mysoku-premium/ ¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢mineo¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯É½²ñ2025¤Î¸å¤Ë¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼Web¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥¤¥Í²¦¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê @mineo-community ¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¡Ú¤æ¤ë¤Ã¤ÈÇÛ¿®¡Ûmineo¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯É½²ñ2025 ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Æ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ñ¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¥Ñ¥±¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¥³¡¼¥É¡ÖPRKKJS11¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPRH6N78G¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢mineo¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¹ç·×1700MB¤Î¥Ñ¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
mineo¤Ç¤Ï»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë5G¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤äÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ëÄ°´Ä¶¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î¡¹¤Î¥Ç¡¼¥¿»ÈÍÑÎÌ¤Ï12GB¡ÊÁíÌ³¾Ê¡Ö°ÜÆ°ÂÎ¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¸½¾õ¡×¤è¤ê¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ·ÀÌó¼Ô¿ô¤ÏÌó133Ëü·ï¡Ê2024Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë2025Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢mineo¤¬¤¤¤¤¡£¡Ù¤ò·Ç¤²¤ÆÍøÍÑ´Ä¶¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Çmineo¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Ç¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¢¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¿¥ó¥¯¡×¤äÍ¾¤Ã¤¿¥Ñ¥±¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Ç¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥±¥Ã¥È¥®¥Õ¥È¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ë¥Þ¥¤¥Ô¥¿¤Ë´ûÂ¸¤Î1GB¥³¡¼¥¹¤ä5GB¥³¡¼¥¹¡¢10GB¥³¡¼¥¹¡¢20GB¥³¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ50GB¥³¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤Þ¤¿¥Þ¥¤¤½¤¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¹âÂ®²½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿¤ä¥Þ¥¤¤½¤¯¤ò¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
|·î³Û´ðËÜÎÁ¶â
|¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×
¡Ê²»À¼ÄÌÏÃ¡ÜSMS¡Ü¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¡Ë
|¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×
¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Î¤ß¡Ë
|ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó
|1GB¥³¡¼¥¹
|1,298±ß
|880±ß
|¡¼
|5GB¥³¡¼¥¹
|1,518±ß
|1,265±ß
|¡¼
|10GB¥³¡¼¥¹
|1,958±ß
|1,705±ß
|¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê Plus
|20GB¥³¡¼¥¹
|2,178±ß
|1,925±ß
|¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê Plus
|50GB¥³¡¼¥¹
|2,948±ß
|2,695±ß
|¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê Plus¡¢¥Ñ¥¹¥±¥Ã¥È¡¢Ìë´Ö¥Õ¥ê¡¼
|·î³Û´ðËÜÎÁ¶â
|¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×
¡Ê²»À¼ÄÌÏÃ¡ÜSMS¡Ü¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¡Ë
|¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×
¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Î¤ß¡Ë
|ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ
|ÄÌ¾ï»þ
|Â®ÅÙÀ©¸Â»þ
¡Ê·î¡Á¶â12»þÂæ¡Ë
|¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥È¥³¡¼¥¹
|250±ß
|¡¼
|32Kbps
|32Kbps
|¥é¥¤¥È¥³¡¼¥¹
|660±ß
|300Kbps
|32Kbps
|¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹
|990±ß
|1.5Mbps
|32Kbps
|¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹
|2,200±ß
5Mbps
128Kbps
⚪︎¥Þ¥¤¥Ô¥¿50GB ºÇÂç6¥«·î´Ö1,760±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§°Ê²¼¤Î¾ò·ï¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç
¡¡¡Ê1¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿¤Ç50GB¥³¡¼¥¹¤ò¿·¤¿¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç
¡¡¡Ê2¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿50GB¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿50GB¥³¡¼¥¹¤Ë¥¿¥¤¥×ÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦ÆÃÅµ¡§¿·µ¬·ÀÌó¤Þ¤¿¤Ï·ÀÌóÊÑ¹¹¸å¤ÎmineoÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³«»Ï·î¤«¤éºÇÂç6¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·î³Û´ðËÜÎÁ¶â¤ò1,188±ß³ä°ú¤·¤Æ·î³Û1,760±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦URL¡§https://mineo.jp/r/2025spring/50gb/ ¡Ê3·î13Æü10»þ¤Ë¹¹¿·Í½Äê¡Ë
⚪︎¥Þ¥¤¥Ô¥¿1¡Á20GB ºÇÂç6¥«·î´Ö990±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§°Ê²¼¤Î¾ò·ï¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç
¡¡¡Ê1¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿¤Ç1¡Á20GB¥³¡¼¥¹¤ò¿·¤¿¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç
¡¡¡Ê2¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿1¡Á20GB¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¥Ô¥¿1¡Á20GB¤Ë¥¿¥¤¥×ÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦ÆÃÅµ¡§¿·µ¬·ÀÌó¤Þ¤¿¤Ï·ÀÌóÊÑ¹¹¸å¤ÎmineoÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³«»Ï·î¤«¤éºÇÂç6¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·î³Û´ðËÜÎÁ¶â¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê³ä°ú¤·¤Æ·î³Û990±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1GB¥³¡¼¥¹¡áºÇÂç308±ß¡¿·î¡¢5GB¥³¡¼¥¹¡áºÇÂç528±ß¡¿·î¡¢10GB¥³¡¼¥¹¡áºÇÂç968±ß¡¿·î¡¢20GB¥³¡¼¥¹¡áºÇÂç1,188±ß¡¿·î
¡¦URL¡§https://mineo.jp/campaign/cp-20250204-1/ ¡Ê2·î4Æü9»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê¡Ë
⚪︎¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à ºÇÂç6¥«·î´Ö990±ß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§°Ê²¼¤Î¾ò·ï¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç
¡¡¡Ê1¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò¿·¤¿¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç
¡¡¡Ê2¡Ë´ü´ÖÃæ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤é¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥¤¤½¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¥¿¥¤¥×ÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦ÆÃÅµ¡§¿·µ¬·ÀÌó¤Þ¤¿¤Ï·ÀÌóÊÑ¹¹¸å¤ÎmineoÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ³«»Ï·î¤«¤éºÇÂç6¥«·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ·î³Û´ðËÜÎÁ¶â¤ò1,210±ß³ä°ú¤·¤Æ·î³Û990±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦URL¡§https://mineo.jp/r/2025spring/mysoku-premium/ ¡Ê3·î13Æü10»þ¤Ë¹¹¿·Í½Äê¡Ë
¾Ò²ð¥³¡¼¥É
https://mineo.jp/syokai/?jrp=syokai&kyb=F0U2C7X4J0
·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ3000±ß¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëmineo¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ docomo/au/SoftBank¤Î3²óÀþ¤¬Áª¤Ù¤ë³Ê°ÂSIM¥«¡¼¥É
mineo(¥Þ¥¤¥Í¥ª)
2015-03-27
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦mineo ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦mineo¡¢¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÇÁª¤Ö¥×¥é¥ó¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿¡×¤Ë50GB¥³¡¼¥¹¤òÄÉ²Ã¡£ ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ÇÁª¤Ö¥×¥é¥ó¡Ö¥Þ¥¤¤½¤¯¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤âºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È ¨¢ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ ¨¢ ¥ª¥×¥Æ¡¼¥¸
¡¦¿·À¸³è½àÈ÷¤Ë¡Ö2025½Õ¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ª³ä¡× ´ðËÜ¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ÇÁª¤Ö¥×¥é¥ó¡Ö¥Þ¥¤¥Ô¥¿¡×¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¥¤¥×¤Î1¡Á20GB¥³¡¼¥¹¤¬¤É¤ì¤Ç¤âºÇÂç6¥«·î´Ö990±ß/·î ¨¢ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ ¨¢ ¥ª¥×¥Æ¡¼¥¸
¡¦TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥× ¥Æ¥ì¥ÓCM¡õWebCM¤¬¸ø³«¡ª ¨¢ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ ¨¢ ¥ª¥×¥Æ¡¼¥¸
¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹È¯É½²ñ2025¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£ | ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Ö¥í¥° | ¥Þ¥¤¥Í²¦
¡¦³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¡¦³Ê°ÂSIM¡Úmineo(¥Þ¥¤¥Í¥ª)¡Û