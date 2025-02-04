¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡¡ÇØ¿å¤ÇÄ©¤àIWGPÀï¡ÄÃ¥¼è¸å¤Ïà½ÉÌ¿ÂÐ·èá¤Ø¡Ö¤³¤Î£³¿Í¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£·¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢à°ÕÃæ¤Î£³¿Íá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Â¤Ë£¸ÅÙ¤â¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯£²·î°ÊÍè¼Â¤Ë£¹Ç¯¤Ö¤ê¡£Âçºå·èÀï¤ò¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¹ÓÉð¼Ô¤¬Èá´ê¤òÀ®½¢¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï£¸Ï¢ÇÔ¤Î¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¸åÆ£¤Ï¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ÎÀï¤¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¾ï¤Ë¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Éñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡£»×¤¤¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤¹¡£
¡¡Âçºå·èÀï¤ò¼«¿È¤Ç¤â¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÌ´¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼è¤Ã¤¿Àè¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¡¢¤ä¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¡Ê¹°»ê¡Ë¤µ¤ó¡¢£É£×£Ç£Ð¤«¤é±ó¤Î¤¯¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥«¥À¡Ê¥«¥º¥Á¥«¡Ë¡¢¹â¹»¤Î»þ¤«¤éÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÆÅÄ¡Ê¾¡Íê¡Ë¡£¤³¤Î£³¿Í¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡×¤È¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¸å¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï¸åÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£°£·Ç¯£±£±·î¤Ë½é¤á¤Æ£É£×£Ç£Ð¤ËÄ©Àï¤·¤¿Åö»þ¤Î²¦¼Ô¤À¡£¡Öº£ÅÙ¤Ï²¶¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡£Ãª¶¶¤ÏÍèÇ¯£±·î¤Î°úÂàÁ°¤Ë½êÂ°Á´Áª¼ê¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ëÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¥ª¥«¥À¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±£¶Ç¯£²·îÅö»þ¤Î²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£ÇÔÀïÄ¾¸å¤Ë¥ª¥«¥À¤ËÍ¶¤ï¤ì£Ã£È£Á£Ï£Ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö£Ã£È£Á£Ï£Ó¤Ç²¶¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²¶¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¼Õ¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿´»Ä¤ê¡¢Î¾Êý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈºÆÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»°½Å¸©Î©·¬Ì¾¹©¶È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë¼ÆÅÄ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¾Íè£É£×£Ç£Ð¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿Áê¼ê¤À¡£¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤«¤é¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤º¤ì¿·ÆüËÜ¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤¿Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢±ï¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï£É£×£Ç£Ð¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¡£¼ÆÅÄ¤È¥ª¥«¥À¤Ï¤È¤â¤Ë¸½ºß£Á£Å£×¥Þ¥Ã¥È¤Ç³èÌöÃæ¤À¤¬¡¢¸åÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿Èá´ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¸°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£à¸åÆ£³×Ì¿á¤òµ¯¤³¤¹»þ¤¬¡¢º£ÅÙ¤³¤½¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£