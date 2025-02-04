à°ïºàáÃæ°æÂîÂç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó£´Éô¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¡¡Á°±à¿¿À»»á¤¬ÁáµÞ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤òÄó¸À
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿Æ±¹ñ£³Éô¥¢¥â¥ì¥Ó¥¨¥¿¤òÂàÃÄ¤·¤¿£Í£ÆÃæ°æÂîÂç¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢Æ±¹ñ£²Éô¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î£Â¥Á¡¼¥à¡ÊÆ±¹ñ£´Éô¥é¥è¡¦¥«¥ó¥¿¥Ö¥ê¥¢¡Ë¤Çº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿°ïºà¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½ÐÄ¾¤·¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÁ°±à¿¿À»»á¡Ê£µ£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬¡¢ÁáµÞ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï¥¢¥â¥ì¥Ó¥¨¥¿¤Ç½Ð¾ì£±£±»î¹ç¤ÇÌµÆÀÅÀ¡£³«Ëë¤«¤é£¸»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤¬¸º¤ê¡¢Ä¾¶á£´»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢º£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó£³Éô¥Þ¥Ï¥À¥ª¥ó¥À¡Ê¸½£´Éô¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¡¢£²£°£²£³Ç¯£µ·î¤Î£Õ¡½£²£°£×ÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤â¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î£Õ¡½£²£³ÂåÉ½¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡££Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤Î½çÄ´¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶áÇ¯¤ÏÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°±à»á¤Ï¡Ö¤³¤³²¿Ç¯¤«¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢£³Éô¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡Ê¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢£³Éô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë²¼¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝÍ¸µ¤Ç¤¢¤ë£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µ¢´Ô¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÈ¾Ç¯¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°±à»á¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï£²Éô¤Î¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¹¬¤¤¿·Å·ÃÏ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ï£²Éô¤Ç¼ó°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢Íèµ¨¤Î£±Éô¾º³Ê¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡££Â¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î£Ê¥ê¡¼¥°ÂÔË¾ÏÀ¤Ïº¬¶¯¤¤¤¬¡¢Á°±à»á¤Ï¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤É¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïà¾Ã¤¨¤¿Å·ºÍá¤È¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Ãæ°æ¤Ï¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£