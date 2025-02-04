¡Ö¤½¤ì²Ä°¦¤¤¡ª¡×¢ª¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦♡¡Öº£¤Ã¤Ý¥«ー¥Ç¡×
¤³¤ì¤«¤é±©¿¥¤ê¤â¤Î¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¤Î¡Öº£¤Ã¤Ý¥«ー¥Ç¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ý¥í¶ß¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç½Ü´é¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¡£¤³¤ì¤«¤é½ÕÀè¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤È´¤±¤·¤¿¤¤Âç¿Í½÷À¤Ï¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¾åÉÊ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ý¥í¶ß¤Î¤¤ì¤¤¤á¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¡Ú¥°¥íー¥Ð¥ë¥ïー¥¯¡Û¡Ö¥Ý¥í¶Þ¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£¥·ー¥º¥ó¿Íµ¤¤Î¥Ý¥í¶ß¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¡£Âç¤¤á¤Î¶ä¿§¥Ü¥¿¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê°ìÃå¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃå¤Ö¤¯¤ì¤·¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Í¥¤¥Óー¤È¥°¥ìー¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¥àー¥É¤¬Éº¤¦¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤ÏÀè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Í¥¤¥Óー¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë¤È¤³¤Á¤é¤Î¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤ÎÁ´3¿§¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤é¤·¤¤È´¤±´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥«ー¥Ö¥¸ー¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Äø¤è¤¯¥é¥Õ¤Ç¹¥°õ¾Ý¤Êº£¤Ã¤Ý¥³ー¥Ç¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïand ST½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M