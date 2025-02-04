¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û4R¤ÏÆ£°æ¾¡¡¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃË¤¬ÎÏ¾¡Éé¤òÄ©¤à
¡¡¡Ú4R¡Û¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Í½Áª¤Î4R¤ÏÂÇ¾â4³Ñ¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤¿Æ£°æ¤¬¡¢¸åÂ³¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤¿¤·µÓ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£½à·è¤â¼«ÎÏ¼çÂÎ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1ÈÉ¤ËºßÀÒ¤·¤¿Æ£°æ¡£¼º³Ê¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÀ¤Çº£´ü¤ÏÌµÇ°¤Î¹ßÈÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¿¿·õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤¢½à·è¡£¿·¿Í¤Î¹âÌî¤¬¼ê¤´¤ï¤¤¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¥è¥³¤â¤ä¤ì¤ëÆ£°æ¤òÍí¤á¤¿¤¤¡£¹âÌî¤È¤ÎÎÏ¾¡Éé¤Ç¡ã5¡ä¡á¡ã7¡ä¡½¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡ã3¡ä¡ã6¡ä¡£