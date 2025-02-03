au Online Shop¤Ë¤Æ¹âÀÇ½¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S24 Ultra¡×¡Ê256GB¡Ë¤¬µ¡¼ïÊÑ¹¹¤ÇºÇÂç4Ëü4Àé±ß³ä°ú¡ªÊÖµÑ¤¹¤ì¤Ð¼Â¼Á5Ëü5800±ß¤Ë
|au¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S24 Ultra¡×¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Çµ¡¼ïÊÑ¹¹¤Ê¤éºÇÂç44,000±ß³ä°ú¤Ë¡ª
KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Ï1Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡Öau Online Shop¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ5GÂÐ±þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖGalaxy S24 Ultra¡Ê·¿ÈÖ¡§SCG26¡Ë¡×¡ÊSamsung ElectronicsÀ½¡Ë¤Î256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Öau Online Shop ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÄÉ²Ã¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Galaxy S24 Ultra¤Îau Online Shop¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï198,800±ß¡Ê4,342±ß¡Ü4,339±ß¡¿·î¡ß22²ó¡Ü99,000±ß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬154,800±ß¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢»Ä²ÁÀßÄêÊý¼°¤ÎÈÎÇä»Üºö¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï55,800±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¾¶á¤Î¹ØÆþµ¡¼ï¤ò12¥«·îÌÜ°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¸Î¾ãÊ¶¼º¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡Ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤Þ¤¿¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Galaxy S24 Ultra SCG26¤ÏSamsung Electronics¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGalaxy¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë2024Ç¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖGalaxy S24¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ë¡ÖGalaxy S24 Ultra¡×¤ÎauÈÇ¤Ç¡¢Á°µ¡¼ï¡ÖGalaxy S23 Ultra¡×¤«¤éÂç¤Þ¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀ½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎQualcommÀ½¡ÖSnapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy¡Ê·¿ÈÖ¡§SM8650-AC¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÃå¼Â¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½¾ÍèÄÌ¤ê¤ËS¥Ú¥ó¤äUWB¡¢¥ß¥êÇÈ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆGoogle¤¬³«È¯¤¹¤ëAI¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤âÆÈ¼«µ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖGalaxy AI¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¡×¤È¥¯¥é¥¦¥É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹AI¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥È·¿¤ÎAIµ»½Ñ¤ÇÆüËÜ¸ì¤ä±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦13¥«¹ñ¸ì¤ÎÄÌÌõ¡¦ËÝÌõµ¡Ç½¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÆÈ¼«¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤®¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÌó6.8¥¤¥ó¥ÁQHD+¡Ê1440¡ß3120¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢²èÌÌÆâ»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¡ÊÄ¶²»ÇÈ¼°¡Ë¡¢´éÇ§¾Ú¡¢5000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2 Gen 1¡¢DisplayPort 1.2¡Ë¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç45W¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡×¡ÊºÇÂç15W¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µëÅÅ¡¢ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡ÊIP68¡Ë¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢Wi-Fi 6E¡¢Bluetooth 5.3¤Ê¤É¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó162¡ß79¡ß8.6mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó233g¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ïau¤Ç¤Ï256GB¤¬¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥°¥ì¡¼¤ª¤è¤Ó¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¡¢512GB¤È1TB¤Ï¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î1¿§¤Î¤ß¡£¥«¥á¥é¤Î¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.2·¿¡¢Dual Pixel PDAF¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥26mm¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó2²¯²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.3·¿¡¢1²èÁÇ0.64¦Ìm¡¢multi-directional PDAF¡¢Laser AF¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.7¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥24mm¡¢OIS¡Ë
¡¦Ìó1200Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.52·¿¡¢1²èÁÇ1.4¦Ìm¡Ë¡¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢²è³Ñ120¡ë¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥13mm¡Ë
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿3.52·¿¡¢1²èÁÇ0.7¦Ìm¡Ë¡¿Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF2.4¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥67mm¡¢OIS¡¢¸÷³Ø3ÇÜ¡Ë
¡¦Ìó1000Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.55·¿¡¢1²èÁÇ1.12¦Ìm¡Ë¡¿Ä¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¡ÊF3.4¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥111mm¡¢OIS¡¢¸÷³Ø5ÇÜ¡Ë
·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢5G¤Ç¤Ï¥Î¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥óÊý¼°¡Ê5G NSA¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó¡ÊSA¡ËÊý¼°¡Ê5G SA¡Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ï²¼¤ê6.6Gbps¤ª¤è¤Ó¾å¤ê1Gbps¤È¤Ê¤ê¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä»þ¤Ë¤ÏAndroid 14¡¿One UI 6.1¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö7À¤Âå¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡×¤È¡Ö7Ç¯´Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÄ¹´ü´Ö¤ÎºÇ¿·¥â¥Ð¥¤¥ëÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Samsung¡¢¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S24¡×¤È¡ÖGalaxy S24+¡×¡¢¡ÖGalaxy S24 Ultra¡×¤òÈ¯É½¡ªS24¤ÈS24 Ultra¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤Ø - S-MAX
¡¦¿·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy S24 Ultra¡×¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ª¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡ÖSM-S928Q¡×¤È¥É¥³¥âÈÇ¡ÖSC-52E¡×¡¢auÈÇ¡ÖSCG26¡×¤¬È¯Çä¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
[Galaxy S24 Ultra SM-S928Q, SC-52E, SCG26]
5G NR: n1, n3, n5, n28, n41, n66, n77, n78, n79, n257
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Samsung Galaxy S24 Ultra ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Galaxy S24 Ultra¡Ê256GB¡Ë¤ÎºÇÂç44,000±ß³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ | au Online Shop¡Ê¥¨¡¼¥æ¡¼ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
¡¦au Online Shop ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¡¼¥ë | ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó | au
¡¦Galaxy S24 Ultra | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊAndroid ¥¹¥Þ¥Û¡Ë | au