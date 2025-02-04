¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Ë¾®·ª½Ü¡¢¤ª»ÔÌò¤ËµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡26Ç¯Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡2026Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê39¡Ë¤¬¤½¤ÎËå¤ª»ÔÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬3Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾®·ª¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢µÜºê¤Ï¡ÖÆÆÉ±¡×¡Ê08Ç¯¡Ë¤ÇÂç²Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¼çÌòµé¤Î2¿Í¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÏÃçÌîÂÀ²ì¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ò»Ù¤¨¤¿Äï¤Î½¨Ä¹Ìò¤Ç¼ç±é¡£¡ÖÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£¾®·ª¤Ïº£²ó¤¬Âç²Ï½Ð±é10ºîÌÜ¡£14Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡×¤È16Ç¯¤ÎÆ±ºî±Ç²èÈÇ°ÊÍè¤Î¿®Ä¹Ìò¡£º£²ó¤Ï³×¿·Åª¤ÊÀïÎ¬¤ÈÈóËÞ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÉð¾¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö½¨µÈ¤ä²È¹¯¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÊªÀ¨¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã·»Äï¤Ëº£¸å¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È°ÕÍßËþ¡¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¿®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÆ´¤ì¤ëÌò¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂç²Ï¤Ç¿®Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¿®Ä¹Áü¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎµÜºê¤Ï¡ÖÆÆÉ±¡×°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡£¡Ö¡È¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¼«Ê¬¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¤·¡Ö¤·¤«¤â¤ª»Ô¤ÎÊý¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¨Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤ëÃçÌî¤Ï¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Çµï¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢½¨µÈÌò¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê34¡Ë¤Ï±éµ»ÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£À©ºîÅý³ç¤Î¾¾ÀîÇî·É»á¤Ï¡Ö·»Äï¤òÊª¸ì¤Î¼ç¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤È·è¤á¤¿»þ¡¢Â¾¤ËÂÐÈæ¤È¤Ê¤ë¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¿¥ÅÄ·»Ëå¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Û¤«¤ËË¿Ã·»Äï¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÆÁÀî²È¹¯Ìò¤Ë¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê37¡Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤òÆ¤¤ÄÌÀÃÒ¸÷½¨Ìò¤ËÍ×½á¡Ê43¡Ë¤é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£