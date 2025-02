米大リーグ(MLB)・ドジャースの大谷翔平が出演する、コーセーのグローバルスキンケアブランド『雪肌精』の日焼け止め「スキンケアUV エッセンスジェル」の新テレビCM「Are You Ready?」篇が、10日より全国でオンエアとなる。これに伴い、CMのメイキングカットが大量に公開された。大谷は撮影現場に真っ白なTシャツにグレーのパンツ姿でスタジオ入り。太陽が降り注ぐロサンゼルスの街並みをイメージしたCMの舞台にぴったりの爽やかな装い。カメラに向かってポーズを決めるシーンでは、1テイクごとにさまざまな表情やポーズを披露。その巧みな表情とポーズの使い分けには、スタッフから「Oh!」「ファンタスティック!」「ベリーナイス!」といった声が何度もあがった。

また、くるっと振り向きざまに『雪肌精』の日焼け止めをカメラに向かって放り投げるシーンでは、スタッフからの英語のアドバイスにも慣れた様子で対応。アンダートスでカメラ脇のスタッフへ正確に『雪肌精』のボトルを渡す、さすがのコントロールで現場スタッフを驚かせた。撮影の合間には、スタジオに流れるアップテンポな曲に合わせて体を揺らしたり、スタッフと談笑したりとリラックスした様子。撮影終盤のロッカールームを舞台にしたシーンでは、『雪肌精』のコンテナを脇に抱えた大谷が勢いよくドアを開け、チームメイトのロッカー棚に『雪肌精』のボトルをリズミカルに置いていく。撮影カメラに対して、ボトルの角度がどれも一定になるように、しかもテンポよく置くことが求められたが、大谷は角度をピタッと合わせて見事にボトルを置いていき、監督の「OK!」の声とともにスタジオには大きな拍手が響き渡った。几帳面な大谷の本領が発揮されたワンシーンだった。メイキングカットでは、白Tシャツ姿の大谷がインタビューに答える様子や、演技に挑むシーンなどが公開された。そのほか、原稿を読んでいる姿や、花束を持ってさわやかな笑みを浮かべるカットも披露された。■CM「Are You Ready?」篇「Are You Ready?」篇は、とある空港のシーンからスタート。輸送機から『雪肌精』が運ばれていく。大谷は「SEKKISEI」のつなぎを着たスタッフから『雪肌精』のコンテナボックスを託され、がっちり握手を交わす。大谷が脇に抱えたコンテナボックスにはたくさんの『雪肌精』の日焼け止めが入っている。ロサンゼルスの強い日差しの下、照りつける太陽をものともせず、意気揚々と街を歩く大谷はすれ違いざまに道ゆく人たちに『雪肌精』をプレゼント。ロッカールームのドアを開けて中に入る大谷。チームメイトの棚にも次々と『雪肌精』を置いていく大谷は「準備よし!」とばかりに指差し確認。再び街のシーン。両手を振って大谷にアピールする少年。少年に気づいた大谷は振り向きざまに少年に向かって『雪肌精』をアンダートス。『雪肌精』をキャッチした少年に指を差してほほえみ「Are You Ready?」(準備はできた?)と、日焼け止めの伝道師さながらに紫外線対策の大切さを伝えていた。最後には華麗なスライディングも披露している。