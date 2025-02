9人組男性グループ・ZEROBASEONE(ゼロベースワン)の最新アルバム『PREZENT』(プレゼント)が、初週25.7万枚を売り上げ、2月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで、2024年5月27日付の『You had me at HELLO』以来、通算2作目のアルバム1位となった。また初週売上25.7万枚は、2023年7月24日付の『YOUTH IN THE SHADE』の初週売上6.3万枚を上回り、自己最高初週売上を記録。また初週にして、『YOUTH IN THE SHADE』の持つ自己最高累積売上も超えた。

本作は、多国籍9名で構成された第5世代K-POPグローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEの最新アルバム。タイトル曲「NOW OR NEVER」は、ピアノとエネルギッシュなギターサウンドが際立つ楽曲になっている。そのほか、ダブルタイトル曲としてテレビアニメ「ポケットモンスター」オープニングテーマの「Only One Story」が収録されている。<クレジット:オリコン調べ(2025年2月10日付:集計期間:2025年1月27日〜2月2日)>