£Æ£Ò£Â¡ÖÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¿µ½Å¤Ë¡×¡¢´ØÀÇ½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀÆ§¤Þ¤¨¡á¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢¶äÁíºÛ
¡Î£³Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¥Ü¥¹¥È¥óÃÏ¶èÏ¢¶ä¤Î¥³¥ê¥ó¥ºÁíºÛ¤Ï£³Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢Ï¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÏÂ¸µÍø²¼¤²¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥³¥ê¥ó¥ºÁíºÛ¤Ï£Ã£Î£Â£Ã¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÄ´À°¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£±Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£²£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£±£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò£´Æü¤«¤é²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
ÁíºÛ¤Ï¡ÖÉý¹¤¤´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ÏÊª²Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÌÀ¤È¤·¤¿¡£