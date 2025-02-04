4Æü¸á¸å ¿å»ÈÍÑ¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸©¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡Æ»Ï©´ÙË×¥È¥é¥Ã¥¯Å¾Íî ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô
ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©¤Ï¡¢µß½õ³èÆ°¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢4Æü¸á¸å2»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢¿å¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
1·î28Æü¡¢È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢°ÍÁ³°ÂÈÝÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¼þÊÕ¤Î12¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ÎÌó120Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢4Æü¸á¸å2»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢É÷Ï¤¤äÀöÂõ¤ÎÉÑÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¿å¤ò»È¤¦²È»ö¤äºî¶È¤ÏÊÌ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿å°Ì¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µîºî¶È¤ä²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î1Æü¤Ë¤Ï·ê¤ÎÃæ¤Ë½Åµ¡¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤¢¤ë¥¹¥í¡¼¥×¤«¤é¤Ç¤Ï¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤¬¤ì¤¤äÅÚº½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÊÌ¤ÎÊý¸þ¤«¤é2ËÜÌÜ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤òºî¤ë¹©»ö¤ò3Æü¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£