[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]È´¤¤¤¿ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤ª¤±¤ë¡¢2WAY¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×
¡¡¡Ö¥±ー¥Ö¥ë¥¿¥°¤Ë¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È·ê¤Ø¤Î¥Û¥³¥ê¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¥¥ã¥Ã¥×¤È¡¢ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬¹çÂÎ¤·¤¿À½ÉÊ¤À¡£2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï6¸ÄÆþ¤ê¡£É®¼Ô¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥½ー¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î°Û¤Ê¤ëÉÊ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À
ËÜÂÎ¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×¤È¥Õ¥Ã¥¯¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤Þ¤º¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×¡£ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È·ê¤Ë²¿¤âº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Û¥³¥ê¤¬¿¯Æþ¤·¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¯²Ð»ö¸Î¤Ë»ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥«¥Ðー¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È·ê¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¡¢¥Û¥³¥ê¤Î¿¯Æþ¤òÊªÍýÅª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Ïµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£
²£¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Ï·Â¤¬2.5～4.5mm¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë
¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ï2P¥¿¥¤¥×
¡¡¤Þ¤¿³°½Ð»þ¤äÎ¹¹Ô¤Ç¼«Âð¤òÄ¹´ü´ÖÉÔºß¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¥×¥é¥°¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¼¡¤ËÁÞ¤¹»þ¡¢¤É¤ì¤¬¤É¤Î¥×¥é¥°¤«Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤³¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥×¥é¥°¤Ëµ¡´ï¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥¿¥°¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÅ¸»¥×¥é¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯È½ÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÉÊÌ¾¤ÏÌýÀ¥Ú¥ó¤Ê¤É¤Ç½ñ¤¹þ¤à¡£Å½ÂØÍÑ¤Î¥·ー¥ë¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¥×¥é¥°¤òÈ´¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ï¤á¹þ¤ó¤Ç¥Û¥³¥ê¤Î¿¯Æþ¤òËÉ»ß¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎËµ¤é¤ËÅÅ¸»¥×¥é¥°¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥È¥«¥Ðー¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÈ´¤¡¢¤½¤³¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤òº¹¤·¹þ¤á¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê³°¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¥ー¥×¤·¤Æ¤ª¤±¤ë
»È¤¦»þ¤ÏÈ´¤¤¤Æº¹¤·¹þ¤á¤Ð¤è¤¤¡£ÊÉÌÌ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¤Ê¤¯ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Û¥³¥ê¿¯ÆþËÉ»ß¤Î¸ú²Ì¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¤À¤í¤¦
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÈ´¤º¹¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£È´¤¤¤¿ÅÅ¸»¥×¥é¥°¤ò¾²¤ËÅ¾¤¬¤µ¤º¡¢Ãè¤ËÉâ¤«¤»¤Æ¥ー¥×¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝ»þ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍøÅÀ¤â¤¢¤ë¡£6¸ÄÆþ¤ê¤Ç¼ÂÇä110±ß¤È¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£À½ÉÊÌ¾ ¼ÂÇä²Á³Ê È¯Çä¸µ ¥³¥ó¥»¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥×¡Ê¥±ー¥Ö¥ë¥¿¥°ÉÕ¡¢£¶¸Ä¡Ë 110±ß ¥À¥¤¥½ー